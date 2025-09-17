Թուրքիայում կալանավորվել և պաշտոնանկ է արվել ևս մեկ ընդդիմադիր քաղաքապետ

Թուրքիայի իշխանությունները կոռուպցիայի մեղադրանքով պաշտոնանկ են արել առաջատ ընդդիմադիր ուժից ևս մեկ քաղաքապետի։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ Ստամբուլի Բայրամփաշա շրջանի քաղաքապետ Հասան Մութլուն չորեքշաբթի օրը հեռացվել է պաշտոնից՝ նախորդ օրը կաշառակերության և մրցույթների կեղծման մեղադրանքներով կալանավորվելուց հետո։
Մութլուն ընդդիմադիր Ժողովրդա-հանրապետական կուսակցության 18-րդ քաղաքապետն է, որ հայտնվում է բանտում։ Խոշորագույն ընդդիմադիր ուժը, որը 2024 թվականի ՏԻՄ ընտրություններում ստացավ Թուրքիայի շրջանների առանցքային պաշտոնների մեծ մասը, պնդում է, որ Էրդողանի վարչակազմը, չհաշտվելով կրած պարտության հետ, թիրախավորում է կուսակցության անդամ պաշտոնյաներին:
Այս տարվա մարտին ահաբեկչության և կոռուպցիայի մեղադրանքներով ձերբակալվեց, ապա պաշտոնանկ արվեց Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուն, որը համարվում է նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հավանական մրցակիցը առաջիկա ընտրություններում։ Թուրքիայի խոշորագույն քաղաքի ընտրված ղեկավարի նկատմամբ իրականացված գործողությունները հանգեցրին երկրով մեկ աննախադեպ բողոքի ցույցերի: