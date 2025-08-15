Թուրքիայում շարունակվում են ձերբակալությունները

Թուրքական ոստիկանությունը ուրբաթ օրը կոռուպցիոն հետաքննության շրջանակում ձերբակալել է 40 հոգու, այդ թվում՝ Ստամբուլի կենտրոնական Բեյօղլու շրջանի ղեկավարին, հաղորդում է պետական TRT Haber հեռուստաալիքը։
Բեյօղլուի քաղաքապետ Ինան Գյունեյը, որ գլխավոր ընդդիմադիր Ժողովրդա-հանրապետական կուսակցությունն է ներկայացնում, կալանավորված 16-րդ ղեկավարն է։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում այս գործընթացում ընդհանուր առմամբ ավելի քան 500 մարդ է ձերբակալվել։
Ներկայումս բանտում է նաև Ստամբուլի քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուն՝ նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հիմնական քաղաքական մրցակիցը, ում դեմ ընթանում է կոռուպցիայի և ահաբեկչության հետ կապերի մեղադրանքով քննություն։
Ընդդիմադիր կուսակցությունը հերքում է մեղադրանքները և դրանք անվանում ժողովրդավարական այլընտրանքը վերացնելու փորձ, ինչը կառավարությունը մերժում է։
TRT Haber-ը հայտնել է, որ վերջին գործողության ընթացքում ձերբակալվածները կասկածվում են Ստամբուլի քաղաքապետարանի հետ կապ ունեցող ընկերություններում խարդախության մեջ։ Ընդհանուր առմամբ 44 մարդու նկատմամբ ձերբակալման դատական որոշում է կայացվել, որոնցից 40-ը արդեն կալանավորված են։