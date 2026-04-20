Թուրքիան դարձել է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների գերին. Ալեն Սիմոնյան

Ադրբեջանը, օգտագործելով իր լոբբին ու ազդեցությունը, խոչընդոտում է հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, Ստամբուլում տեղի հայկական լրատվամիջոցների հետ ասուլիսում հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը:
«Մի կողմից Ադրբեջանը բանակցում է մեզ հետ, մյուս կողմից՝ թույլ չի տալիս, որ Թուրքիան բանակցի մեզ հետ: Սա տարօրինակ իրավիճակ է: Թուրքիան դարձել է այս հարաբերությունների գերին»,- «Ակոս» օրաթերթի փոխանցմամբ՝ ասել է Ալեն Սիմոնյանը:
Ըստ ԱԺ նախագահի՝ Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացում ակնառու խնդիրներ չկան. «Հայաստանը պատրաստ է բացել սահմանը, բայց Թուրքիան նոր քայլ չի ձեռնարկում»:
Այդ դեպքում ինչի՞ է սպասում Անկարան, միգուցե հայաստանյան խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներին. Ալեն Սիմոնյանն ասել է՝ ինքը չգիտի. «Սկզբից ասում էին, որ սահմանը չի բացվի, մինչև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը չլուծվի: Հետո հայտարարեցին, որ Ղարաբաղի խնդիրը լուծված է: Դրանից հետո մեջտեղ բերեցին հայ - ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագիրը: Մենք բանակցեցինք, համաձայնության եկանք 17 կետերի շուրջ, նախաստորագրեցինք այն, ձեռք սեղմեցինք, բայց դրանից հետո էլ ոչինչ տեղի չունեցավ»:
Ալեն Սիմոնյանը Ստամբուլ էր մեկնել՝ մասնակցելու Միջխորհրդարանական միության 152-րդ վեհաժողովին, հանդիպել իր թուրք, վրացի, ադրբեջանցի գործընկերների հետ:
Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահն առաջարկել էր Հայաստանը ներառել Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան ձևաչափում:
Արդեն չորս տարի է, ինչ Երևանն ու Անկարան հաշտեցման հերթական փորձն են սկսել, բայց կողմերի գլխավոր պայմանավորվածությունը՝ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանի բացումը, թղթի վրա է: Հայկական կողմը դեռ 2023-ին էր հայտնել, որ հայ-թուրքական սահմանի Մարգարայի անցակետը պատրաստ է շահագործման, այս տարեսկզբին թուրքական լրատվամիջոցները գրեցին՝ գրեթե պատրաստ է նաև Ալիջանի անցակետը: Բայց կրկին որևէ կոնկրետ քայլ սահմանի բացման ուղղությամբ չեղավ: