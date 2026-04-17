Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահն առաջարկել է Հայաստանը ներառել Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան ձևաչափում. ԱԺ

Թուրքիայի խորհրդարանի (Ազգային մեծ ժողով) նախագահ Նուման Քուրթուլմուշը իր վրացի պաշտոնակցի հետ հանդիպմանն առաջարկել է Հայաստանը ներառել Թուրքիա-Վրաստան-Ադրբեջան ձևաչափում: Այս առաջարկին, ըստ ԱԺ-ի հաղորդագրության, Քուրթուլմուշի հետ հանդիպմանը դրական է արձագանքել ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը:
Հայ և թուրք պաշտոնյաները քննարկել են այդ նախաձեռնության կյանքի կոչմանը վերաբերող այլ մանրամասներ:
Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է նաև Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլիի հետ: Նրանք խոսել են ինչպես տարածաշրջանային զարգացումներին վերաբերող հարցերի, այնպես էլ երկկողմ հետաքրքրության այլ թեմաների մասին:
Նա ավելի վաղ հանդիպել էր նաև ադրբեջանցի պաշտոնակցին: