Թեհրանը հակադարձում է պատժամիջոցների վերականգնման սպառնալիքին

Իրանի փոխնախագահ Մոհամադ Ռեզա Արեֆ, արխիվ
Իրանի փոխնախագահ Մոհամադ Ռեզա Արեֆը հայտարարել է, որ Թեհրանը «ճնշման առաջ չի խոնարհվի»՝ չնայած 2015 թվականի միջուկային գործարքի լուրջ խախտումների հիմքով Թեհրանի նկատմամբ պատժամիջոցները վերականգնելու ՄԱԿ-ի մեխանիզմի վերահաս գործարկմանը:

«Մենք պատժամիջոցներին կամավոր չենք համաձայնում, սակայն այս անգամ ևս Իրանի ժողովուրդը ո՛չ կընկրկի, ո՛չ կխոնարհվի ճնշման առաջ», - IRNA լրատվական գործակալության փոխանցմամբ՝ երեկ կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է Արեֆը:

Նրա մեկնաբանությունները հաջորդում են Եվրոպական եռյակ (Ե3)-ի՝ Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի օգոստոսի 28-ի որոշմանը՝ պաշտոնապես նախաձեռնել Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները վերականգնելու գործընթաց, որն ուժի մեջ կմտնի 30 օրից՝ հետագա բանակցությունների դուռը բաց թողնելով:

Չնայած մերժողական հայտարարություններին, Իրանը պատժամիջոցներից խուսափելու նպատակով բանակցություններին շատ այլընտրանքներ չունի` հաշվի առնելով երկրի տնտեսության վիճակը և աշխարհի մեծ մասից մեկուսացածությունը, նկատում են միջազգային լրատվամիջոցները:

Արեֆը հարցականի տակ է դրել ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում պատժամիջոցները վերականգնելու մեխանիզմը գործարկելու՝ Ե3-ի իրավունքը: Միաժամանակ, նա վստահեցրել է, որ նման դեպքում «համապատասխանաբար անհրաժեշտ որոշումներ կընդունվեն»:



