Ե3-ը սկսում է Իրանի դեմ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների վերականգնման գործընթացը. Թեհրանից արձագանքում են

Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան սկսել են Թեհրանի դեմ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցները վերականգնելու գործընթացը։
Նրանք դիմել են ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդին՝ նախաձեռնելու 2015 թվականի Իրանական միջուկային գործարքի այսպես կոչված՝ հակադարձ մեխանիզմը, որով վերականգնվում են ՄԱԿ-ի պատժամիջոցները:
Եվրոպական եռյակը, որը հայտնի է որպես Ե3, օգոստոսի 28-ին է դիմել ՄԱԿ-ին, գործընթացը կտևի 30 օր: Ե3-ի երկրների արտաքին գործերի նախարարները հայտարարել են, որ կօգտվեն այս 30-օրյա ժամկետից, որպեսզի շարունակեն Իրանի հետ փոխգործակցությունը:
Նրանք ընդգծել են, որ Իրանը երբեք չպետք է ձգտի միջուկային զենքի ստեղծմանը, ձեռքբերմանը կամ մշակմանը:
Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Աբբաս Արաղչին այս որոշումն անվանել է անհիմն և անօրինական: Նա հավելել է, որ Թեհրանը կպատասխանի այս գործողություններին: Միաժամանակ Արաղչին հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստ է վերսկսել «արդարացի» բանակցությունները իր վիճահարույց միջուկային ծրագրի շուրջ, եթե Արևմուտքը ցուցաբերի բարի կամք: