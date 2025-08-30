Ե3-ի առաջարկը լի է անիրական նախապայմաններով. ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպան

Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Մեծ Բրիտանիայի՝ Թեհրանի նկատմամբ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցները վերսկսելու հետաձգման պլանը «լի է անիրական նախապայմաններով», հայտարարել է ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպան Ամիր Սաիդ Իրավանին:
Նա նշել է, որ եվրոպական երկրների եռյակը դնում է պայմաններ, որոնց կատարմանը պետք է հասնեին բանակցությունների արդյունքում, ոչ թե որպես մեկնարկային կետ:
«Նրանք գիտեն, որ այս պահանջները հնարավոր չէ կատարել», - ասել է նա լրագրողներին:
Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Գերմանիան նախօրեին առաջարկել են մինչև վեց ամիս հետաձգել պատժամիջոցների վերսկսումը, եթե Իրանը վերականգնի ՄԱԿ-ի միջուկային տեսուչների մուտքը, փարատի ուրանի պահուստների վերաբերյալ մտահոգությունները և բանակցություններ վարի Միացյալ Նահանգների հետ: