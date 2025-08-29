Մատչելիության հղումներ

Իրանի խորհրդարանը մշակում է Միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրից դուրս գալու օրինագիծ

Իրանի խորհրդարանն օրենք է մշակում, որը նախատեսում է երկիրը դուրս բերել Միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրից՝ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների հնարավոր վերականգնումից հետո։

Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան հինգշաբթի օրը գործարկեցին այսպես կոչված «հետադարձ կապի» մեխանիզմը, որով վերականգնվում են Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները՝ 2015 թվականի միջուկային համաձայնագրի պահանջները չկատարելու համար։

Թեհրանն ի պատասխան սպառնում է դուրս գալ ավելի լայն պայմանագրից, որը համարվում է միջուկային զենքի վերահսկողության անկյունաքարը։

«Օրենքի նախագիծը օրակարգում է և հաջորդ շաբաթ կանցնի իրավական վերանայման և հաստատման գործընթաց», - ուրբաթ օրը Tasnim լրատվական գործակալությանը հայտնել է պատգամավոր Հոսեյն-Ալի Հաջի-Դելիգանին։

Իրանցի օրենսդիրի խոսքով՝ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների վերականգնման դեպքում Արևմուտքի հետ հետագա միջուկային բանակցություններն այլևս իմաստ չեն ունենա։

Թեհրանը պնդում է, որ իր միջուկային ծրագիրը ծառայում է բացառապես խաղաղ, քաղաքացիական նպատակների, մինչդեռ Արևմուտքը մտավապություն ունի, որ Իրանը փորձում է ատոմային ռումբ ստեղծել։

Նախագահ Դոնալդ Թրամփն իր նախագահության առաջին ժամկետի ընթացքում Վաշինգտոնը դուրս բերեց 2015 թվականի համաձայնագրից, հայտարարելով, որ գործարքը բավարար չափով չի սահմանափակում Իրանի միջուկային նկրտումները։




