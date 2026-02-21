Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսաստանից Վրաստան անցած տասնյակ բեռնատարների վարորդների փետրվարի 12-ից թույլ չեն տալիս ուղևորվել Հայաստան

Արտապատկերում բեռնատարների վարորդների ուղարկած տեսանյութից
Արտապատկերում բեռնատարների վարորդների ուղարկած տեսանյութից

«Ազատությանն» են դիմել Լարսի անցակետով ռուս - վրացական սահմանը հատած հայկական բեռնատարներ վարորդները՝ պնդելով, որ փետրվարի 12-ից վրացական կողմում իրենց թույլ չեն տալիս ուղևորվել Հայաստան:

Շինանյութ տեղափոխողների խոսքով՝ վրացական կողմը ոչ մի հիմնավոր բացատրություն չի տալիս, ու իրենք անելանելի վիճակում են հայտնվել:

«Ասում են՝ «կանգնեք, մինչև հրաման կտան հայկական բեռները թողնել, կթողենք»,- «Ազատությանը» փոխանցեցին վարորդները, որոնք սահմանին լրացուցիչ խնդիրներից խուսափելու համար առայժմ գերադասում են անանուն մնալ:

«Մոտ 100 ֆուռի մասին ա խոսքը, 20-ից ավելին ստեղ ենք՝ Ռուսաստանի ու Վրաստանի սահմանի ռենտգենի հրապարակում, մի մասն էլ Գեզիի ստայանկա են ուղարկել», - պատմեցին տասն օր ռուս - վրացական սահմանային անցակետում գիշերներ լուսացնող վարորդները:

Հայ բեռնափոխադրողները պարբերաբար են բախվում այս խնդրին: Անցած տարի ալկոհոլ տեղափոխողներն էին շաբաթներ, երբեմն ամիսներ անցկացնում Լարսի և Գեզիի անցակետերում, երբ բեռները ենթարկվում էին մանրակրկիտ լաբորատոր ստուգումների:

«Ազատություն»-ը փորձում է պարզաբանումներ ստանալ Հայաստանի կառավարությունից:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Բեռնափոխադրող վարորդների բարձրացրած հարցերը դեռ անպատասխան են մնում

Սիմոնյանն ու Մատվիենկոն քննարկել են հայ բեռնափոխադրողների խնդիրները

«Տարին սկսվել է, չգիտենք ոնց աշխատենք». բեռնատարների վարորդները կրկին Կառավարություն էին եկել

Վարորդները պնդում են՝ վրացական սահմանում հեղուկ գազ տեղափոխողներից կաշառք են պահանջում

Բեռնափոխադրողները՝ Պապոյանին․ ինչո՞ւ է Վրաստանը դեռ ստուգում իր տարածքով Ռուսաստան հասնող հայկական կոնյակի որակը

XS
SM
MD
LG