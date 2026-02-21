Ռուսաստանից Վրաստան անցած տասնյակ բեռնատարների վարորդների փետրվարի 12-ից թույլ չեն տալիս ուղևորվել Հայաստան

«Ազատությանն» են դիմել Լարսի անցակետով ռուս - վրացական սահմանը հատած հայկական բեռնատարներ վարորդները՝ պնդելով, որ փետրվարի 12-ից վրացական կողմում իրենց թույլ չեն տալիս ուղևորվել Հայաստան:
Շինանյութ տեղափոխողների խոսքով՝ վրացական կողմը ոչ մի հիմնավոր բացատրություն չի տալիս, ու իրենք անելանելի վիճակում են հայտնվել:
«Ասում են՝ «կանգնեք, մինչև հրաման կտան հայկական բեռները թողնել, կթողենք»,- «Ազատությանը» փոխանցեցին վարորդները, որոնք սահմանին լրացուցիչ խնդիրներից խուսափելու համար առայժմ գերադասում են անանուն մնալ:
«Մոտ 100 ֆուռի մասին ա խոսքը, 20-ից ավելին ստեղ ենք՝ Ռուսաստանի ու Վրաստանի սահմանի ռենտգենի հրապարակում, մի մասն էլ Գեզիի ստայանկա են ուղարկել», - պատմեցին տասն օր ռուս - վրացական սահմանային անցակետում գիշերներ լուսացնող վարորդները:
Հայ բեռնափոխադրողները պարբերաբար են բախվում այս խնդրին: Անցած տարի ալկոհոլ տեղափոխողներն էին շաբաթներ, երբեմն ամիսներ անցկացնում Լարսի և Գեզիի անցակետերում, երբ բեռները ենթարկվում էին մանրակրկիտ լաբորատոր ստուգումների:
«Ազատություն»-ը փորձում է պարզաբանումներ ստանալ Հայաստանի կառավարությունից: