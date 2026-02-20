Ռուսաստանը և Ուկրաինան շարունակում են փոխադարձ ավիահարվածները

Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերը հայտարարել են, որ փետրվարի 20-ի գիշերը ռուսական բանակը հարձակվել է Ուկրաինայի վրա մեկ «Իսկանդեր-Մ» բալիստիկ հրթիռով և 128 հարձակողական անօդաչու թռչող սարքով:
Հաղորդվում է, որ Դնեպրոպետրովսկի մարզում ռուսական հարձակումների հետևանքով վիրավորվել է երեք մարդ։
Հրթիռակոծվել է Խարկովի Սլոբոդսկի շրջանը, կոտրվել են մի քանի բարձրահարկ շենքերի պատուհանները: Քաղաքապետ Իգոր Տերեխովի խոսքով՝ զոհերի մասին տեղեկություններ չկան:
Միաժամանակ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի ՀՕՊ համակարգերը գիշերը որսացել և ոչնչացրել են ուկրաինական 149 անօդաչու թռչող սարք։