Քաղաքական

Շիրակի մարզպետի պաշտոնանկության հարց Կառավարության նիստի օրակարգում չկար

Շիրակի մարզպետ Դավիթ Առուշանյան, արխիվ
Շիրակի մարզպետ Դավիթ Առուշանյան, արխիվ

Թեև երեկվանից ակտիվորեն շրջանառվում են Շիրակի ՔՊ-ական մարզպետ Դավիթ Առուշանյանի պաշտոնանկության մասին տեղեկությունները, սակայն Կառավարության օրակարգում այդ հարցն ընդգրկված չէր: Գործադիրի այսօրվա նիստին Դավիթ Առուշանյանը չէր մասնակցում: Փոխարենը՝ աշխատակազմի հետ խորհրդակցություն է անցկացրել, որում հանձնարարականներ է տվել:

Սակայն նրա հնարավոր պաշտոնանկությունը նաև վարչապետն այսօր ըստ էության չհերքեց: «Եթե կլինի համապատասխան որոշումներ, կհրապարակվի՝ կիմանաք», - հայտարարեց Նիկոլ Փաշինյանը ճեպազրույցի ժամանակ:

Ինքը՝ Դավիթ Առուշանյանը երեկվանից հեռախոսազանգերին չի պատասխանում, թեև մինչ այդ լրագրողների համար հասանելի պաշտոնյա էր համարվում: Նրա անմիջական ղեկավարը՝ տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խութադյանն այսօր հրաժարվեց հստակ ասել՝ ի վերջո Առուշանյանը պաշտոնից ազատվե՞լ է, թե՞ ոչ:

Նախարարը հաստատեց տեղեկությունը, որ երկու օր առաջ Դավիթ Առուշանյանը մասնակցել է «Քաղաքացիական պայմանագրի» վարչության նիստին, ավելին՝ նա առաջադրվել է 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին ՔՊ ցուցակով, և վարչությունը «կանաչ լույս» է վառել:

ՔՊ-ական մարզպետի պաշտոնանկության հնարավոր վարկածը դեկտեմբերի 7-ին Գյումրիի Յոթ Վերք եկեղեցու պատարագն է համարվում, որն ուղեկցվեց իշխանականների համար տհաճ մի շարք միջադեպերով: Նախ տեղի բոլոր հոգևորականները հրաժարվեցին դեմ դուրս գալ Կաթողիկոսին, ապա պատարագին մի խումբ գյումրեցիներ հնչեցրին Կաթողիկոսի անունը, մի շարք գյումրեցի կանայք էլ ամոթանք տվեցին Կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող հոգևորականներին ու ՔՊ-ականներին, նաև «Ազատությո՛ւն քաղբանտարկյալներին» գրությամբ և Միքայել ու Բագրատ արքեպիսկոպոսների դիմանկարներով պաստառ կախվեց քաղաքապետարանի շենքից:

Տարածքային կառավարման նախարարը հակառակ պնդումն արեց, թե Գյումրիի պատարագից գոհ են. - «Պատարագը Գյումրիում անցել է շատ հրաշալի, ես ինքս մասնակցել եմ»:

Դավիթ Խուդաթյանը հրաժարվեց պատասխանել հարցին, թե որքանով են իրականությանը համապատասխանում տեղեկությունները, որ Շիրակի մարզպետի պաշտոնին կնշանակվի Արթիկի համայնքապետ Անան Ոսկանյանը, հորդորելով սպասել:

Անան Ոսկանյանը ևս այսօր հեռախոսազանգերին չէր պատասխանում: Արթիկի համայնքապետարանում նրա աշխատասենյակը փակ էր: Օգնական Սևակ Պետոյանն ասաց, որ համայնքապետը խոշորացված համայնքի վարչական տարածքում է, խորհրդակցություններ է անցկացնում:

«Ներկա պահին պարոն Ոսկանյանը շրջայցի մեջ է գտնվում Արթիկ համայնքի տարբեր վարչական տարածքներում: Ելնելով այն հանգամանքից, որ 2025 թվականի դեկտեմբեր ամիսն է, տարին ամփոփվում է, և տարբեր աշխատանքներ կան, ծրագրեր կան, մեր տարբեր վարչական տարածքներում տարբեր աշխատանքներ կան, և համայնքի ղեկավարը իրեն բնորոշ աշխատանքային գործունեությամբ շրջայց է կատարում Արթիկ համայնքի տարբեր վարչական շրջաններում», - փոխանցեց Պետոյանը:

Անան Ոսկանյանին մարզպետ նաշանակելու մասին լուրերն իրենց էլ են հասել, բայց պաշտոնապես որևէ բան հաստատված չէ, ասաց օգնականը. - «Որևէ տեղեկություն, որևէ հաստատում չունենք, ինչպես որ դուք, այնպես էլ մենք այդ մասին իմացել ենք լրատվամիջոցներում տարածված խոսակցություններից»:

Անան Ոսկանյանը նույնպես ՔՊ-ական է, քաղաքապետ է ընտրվել չորս տարի առաջ, ըստ էության դեռ մեկ տարի ունի պաշտոնավարելու:

Լուրեր Շիրակի մարզպետի մոտալուտ պաշտոնանկության մասին

Վարչապետի մասնակցությամբ պատարագից հետո Գյումրիի Յոթ Վերքում օծման ու մաքրագործման կարգ մատուցվեց

«Մտել ենք, երգչախմբի հատված գնացել». ինչպես է աղջիկներին հաջողվել հնչեցնել վեհափառի անունն ու մնալ Յոթ Վերքում

Մենք բանալիները չենք հանձնել, բիրտ ուժով արված պատարագը պատարագ չէ. Տեր Նշան

Զուգահեռ պատարագներ Գյումրիում. Յոթ Վերքում այն մատուցեց Արմավիրի թեմի քահանան

Շիրակի թեմի հոգևորականները, երգչախումբը կբոյկոտեն Յոթ Վերքում վարչապետի մասնակցությամբ պատարագը

