Սամվել Կարապետյանի գործը քաղաքական է, կալանքը՝ վրեժխնդրություն. ամերիկացի փաստաբան   

Ամերիկացի հայտնի փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը ուսումնասիրել է գործարար Սամվել Կարապետյանի դեմ քրեական գործն ու եզրահանգել՝ նա հետապնդվում է քաղաքական նկատառումներով:
«Որպես միջազգային փաստաբան՝ այն դիրքորոշմամբ եմ հանդես գալիս, որ Կարապետյանի գործը ակնհայտորեն քաղաքական գործ է: Նրա ազատազրկումը քաղաքական գործողություն էր, վրեժխնդիր քաղաքական գործողություն, որը որևէ տեղ չունի ժողովրդավարությունում», - այսօր Երևանում լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց նա:
«Տաշիր գրուպ»-ի սեփականատիրոջ ձերբակալությունն ու առանձնատան խուզարկությունը ոչ իրավաչափ է ճանաչել նաև Վերաքննիչ դատարանը:
Լրանում է գործարարի երկամսյա կալանքը, և Քննչականը միջնորդել է, որ ժամկետը ևս երկու ամսով երկարաձգվի: Հակակոռուպցիոն դատարանը վաղը սկսելու է միջնորդության քննությունը: Դատարանի մոտ կլինի նաև հեղինակավոր փաստաբանը, որի գլխավորած ընկերությունը կպաշտպանի գործարար Կարապետյանի շահերը: Ամստերդամը նիստին դեռ չի կարող մասնակցել, սպասում է Փաստաբանների պալատի համաձայնությանը:
Ռոբերտ Ամստերդամն աշխարհի տարբեր երկրներում միջազգային աղմկահարույց գործերով է զբաղվում, նա Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ընդդիմախոս Միխայիլ Խոդորկովսկու շահերն է ներկայացրել: Հիմա էլ Երևանում է՝ նաև եկեղեցուն պաշտպանելու համար: Այսպես է ձևակերպել երևանյան այցը Ռոբերտ Ամստերդամը:
Սամվել Կարապետյանը իշխանության ու իրավապահների թիրախում հայտնվեց Հայ Առաքելական եկեղեցին պաշտպանելուց ժամեր անց: Ոստիկանները շրջափակեցին ու խուզարկեցին նրա տունը, մեկ օր անց էլ կալանավորվեց գործարարը: Հետո իշխանությունը նրա հայաստանյան ամենամեծ ակտիվը՝ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը», ազգայնացնելու գործընթաց սկսեց: Կարապետյանի վերաբերյալ Նիկոլ Փաշինյանի մեկնաբանությունները վկայում են, որ նա պետական լծակները գործադրելու է ընդդեմ գործարարի, ասում է փաստաբանը:
