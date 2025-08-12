Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
Իրավունք

Ամստերդամ. Երկխոսության պահն է, քննարկելու՝ որոնք են իշխանությունների ու եկեղեցու մտավախությունները

«Ինձ համար հիմնական խնդիրը եկեղեցու վրա այս գրոտեսկային հարձակումն է, եթե խոսենք իրավական տեսանկյունից, Կարապետյանի թիմից եմ լինելու». -
ամերիկացի հայտնի փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը Հայաստանում է առաջին հերթին արդեն շուրջ երկու ամիս կալանավորված Սամվել Կարապետյանին պաշտպանելու համար: «Ազատությանը» տված հարցազրույցում նա տեղեկացրեց՝ միացել է գործարարի փաստաբանական թիմին:

«Կարապետյանի կալանավորումն ապօրինի է, անկասկած, արևմտյան ոճի կառավարության համար սա ամոթալի, մարդուն լուրջ մեղադրանք առաջադրելը այն բառերի հիման վրա, որոնք որևէ սպառնալիք չէին պարունակում», - ասաց Ամստերդամը:

Վարչապետ Փաշինյանի սպառնալից գրառումներին զուգահեռ՝ Սամվել Կարապետյանը նախ ձերբակալվեց, ապա կալանավորվեց շուրջ երկու ամիս առաջ՝ եկեղեցուն պաշտպանող հայտարարությունից հետո: Միլիարդատերը, մասնավորապես, հարցազրույց էր տվել ու ասել, որ եթե քաղաքական գործիչները չհաջողեն, «իրենց ձևով կմասնակցեն»: Իրավապահները հենց այս խոսքերում են իշխանությունը զավթելու կոչ նկատել:

Կալանավորմանը զուգահեռ՝ իշխանությունները հայտարարեցին Կարապետյանին պատկանող «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերն» ազգայնացնելու մտադրության մասին, խուզարկություններ իրականացվեցին նրան պատկանող «Տաշիր գրուպ»-ում, փակվում-բացվում էին «Տաշիր պիցցա»-ի մասնաճյուղերը, հեռացվում էին «Ազատություն Սամվել Կարապետյանին» գրությամբ պաստառները: Կալանավորման ընթացքում Կարապետյանի մեղադրանքը լրացվեց առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման, հարկերը չվճարելու ու խարդախություն կազմակերպելու հոդվածներով:

«Կարապետյանը մի քանի օրից 60 տարեկան կդառնա, նրան բանտային վատ պայմաններում են պահում, ինչը որևէ կերպ օրենքի հետ չի հարաբերվում, օրենքն ասում է՝ նա դատական գործընթացին ազատության մեջ պետք է սպասի», - պնդեց ամերիկացի փաստաբանը:

Ռոբերտ Ամստերդամը պնդում է՝ Կարապետյանի դեմ ընտրված խափանման միջոցը տրամաբանությունից դուրս է. - «Ես երբեք նման բան չեմ տեսել, իսկ ես Աֆրիկայում եմ աշխատում: Այսպիսի գործողություններն ընդհանրապես դուրս են դատաիրավական համակարգի էությունից: Ես իրոք հուսով եմ՝ իրավիճակը կհանդարտվի, քննարկումներ կսկսվեն, նա ազատ կարձակվի»:

Ամստերդամը միջազգային աղմկահարույց գործերով է զբաղվել աշխարհի տարբեր կողմերում՝ Վենեսուելայից մինչև Կոնգո և Թայլանդ: 2000-ականներին այն ժամանակ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդու՝ Վլադիմիր Պուտինի ընդդիմախոս Միխայիլ Խոդորկովսկու շահերն է ներկայացրել:

«Սա պարզապես Կառավարության վախն է ցույց տալիս, ես նաև ուզում եմ Կառավարության հետ խոսել, որովհետև ակնհայտ է՝ երկխոսության պահն է, ժամանակն է քննարկել, թե որոնք են իշխանությունների ու եկեղեցու մտավախությունները», - նշեց Ամստերդամը:

Ինչպե՞ս է փաստաբանը պատկերացնում այդ երկխոսությունը, Կառավարությո՞ւն կզանգահարի, կփորձի հանդիպո՞ւմ կազմակերպել. -
«Ես նրանց կհրավիրեմ զրուցելու մեզ հետ: Մենք իրավաբաններ ենք, այստեղ ենք՝ պաշտպանելու քաղաքացիական ազատությունները, օրենքի գերակայությունը, այդ թվում նաև հենց Կառավարությանը, մենք չենք հակադրվում, այստեղ հակադրություն չկա: Հիմա միասնության, այլ ոչ բաժանումների ժամանակն է»:

Կարապետյանի կալանքի ժամկետը լրանում է մի քանի օրից, նրա պաշտպանական թիմը ենթադրում է՝ իրավապահները կմիջնորդեն երկարաձգել այն: Փաստաբանները կալանքը վերացնելու հարցով երկու շաբաթ առաջ գլխավոր դատախազին են դիմել: Գլխավոր դատախազությունը մինչ այս պահը դիմումի վերաբերյալ դիրքորոշում չի հայտնել: Բայց վերաքննիչ ատյանը այս օրերին ոչ իրավաչափ է ճանաչել Կարապետյանի ձերբակալությունը ու նրա առանձնատան խուզարկությունը:

