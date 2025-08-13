Կարապետյանները կառավարությունից 500 միլիոն դոլար փոխհատուցում են պահանջում. գործադիրից դեռ չեն արձագանքել

Կառավարությունը մինչ այս պահը չի արձագանքել գործարար Սամվել Կարապետյանի՝ Հայաստանի Հանարապետությունից կես միլիարդ դոլարի չափով փոխհատուցման պահանջին: Մեկնաբանության համար «Ազատությունը» դիմել է Արդարադատության նախարարություն: Առայժմ պատասխան չենք ստացել:
Կալանավորված միլիարդատիրոջ փաստաբանական թիմը նախօրեին տեղեկացրեց՝ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի» համար Կարապետյանները կառավարությունից 500 միլիոն դոլար են պահանջում: Ընտանիքը փոխհատուցման պահանջով արբիտրաժային տրիբունալ է դիմել, որն էլ պետք է քննի բուն ներդրումային վեճը:
Անցած ամիս Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը կառավարությունից պահանջել էր ձեռնպահ մնալ ընկերության ակտիվներն առգրավելուց, չփոխել ՀԷՑ-ի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը, չնշանակել ժամանակավոր կառավարիչ, իսկ եթե նշանակվել է, թույլ չտալ նրան գործել որպես ընկերության գործադիր մարմին: Կառավարությունը չհետևեց որոշմանը. պետության կողմից ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը ոչ միայն շարունակում է պաշտոնավարել, այլև ընկերության ղեկավար հաստիքներ զբաղեցնող աշխատակիցների է հեռացրել, նրանց փոխարեն այդ թվում իր կուսակիցներին նշանակել: Չկատարված արբիտրաժային որոշումն, ըստ էության, հայցի ապահովման միջոցի նշանակություն ուներ, բուն քննությունը դեռ նոր պետք է սկսվի:
Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Ռոմանոս Պետրոսյանի հետ կապ հաստատել այսօր չի հաջողվել:
Մինչ այդ գործարարի փաստաբանական թիմը տեղեկացնում է՝ հայցի հիմքում Կարապետյանները ներդրումների պաշտպանության մասին Հայաստանի ու Կիպրոսի միջև 30 տարի առաջ կնքված համաձայնագիրն են դրել: Միլիարդատերը «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը» տնօրինում է նաև Կիպրոսում գրանցված մի ընկերության միջոցով:
«Կարապետյանների ընտանիքն իր արբիտրաժային հայցում պնդում է, որ Հայաստանի Հանրապետության գործողությունները կամայական են, խտրական, քաղաքականորեն ուղղորդված և նպատակ են հետապնդում զրկել իրենց ՀԷՑ-ի նկատմամբ սեփականության իրավունքից», - նշում են նրանք:
Փաստաբանների պնդմամբ՝ պետության կողմից ՀԷՑ-ի կառավարումը հարկադրաբար ստանձնելն անօրինական սեփականազրկման դեպք է:
Շաբաթներ առաջ արդարադարության նախարար Սրբուհի Գալյանը հայտարարել է՝ սպասում են վեճի բուն քննությանը. «Իհարկե, կառավարությունը կներկայացնի իր փաստարկները, և կտեսնենք, թե երբ միջազգային արբիտրն արդեն անդրադառնա վեճի բովանդակությանը, ինչ արձագանք կտա, և այդ առումով կգնահատենք հնարավոր ռիկսերը»:
Իշխանությունները «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը» պետականացնելու մասին հայտարարեցին Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը զուգահեռ, հաշված օրերի ընթացքում ընկերության կառավարումը ստանձնելու համար օրենք փոխեցին, որն խորհրդարանն ընդունեց հրատապ գործով:
Գործընթացը սկսվեց անձամբ վարչապետ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ: Նրան, սակայն, Կարապետյանների կողմից արբիտրաժային հայցի հեռանկարը շաբաթներ առաջ շատ չէր անհանգստացնում:
«Արբիտրաժները դատական գործեր են, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ կառավարական մարմինների դեմ էլ են, նկատի ունեմ՝ ներպետական ատյաններում հայցեր ներկայացվում, կառավարությունն էլ է հայցեր ներկայացնում, կառավարության դեմ էլ են արբիտրաժ դիմում, կառավարությունն էլ է դիմում: Դա աշխատանքային պրոցեսի մի մաս է, և չեմ կարծում, թե դա ընդհանուր առմամբ էական ազդեցություն ունի մեր քննարկվող հարցի վրա», - ասել էր վարչապետը: