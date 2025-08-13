Մատչելիության հղումներ

Կարապետյանները կառավարությունից 500 միլիոն դոլար փոխհատուցում են պահանջում. գործադիրից դեռ չեն արձագանքել

Կառավարությունը մինչ այս պահը չի արձագանքել գործարար Սամվել Կարապետյանի՝ Հայաստանի Հանարապետությունից կես միլիարդ դոլարի չափով փոխհատուցման պահանջին: Մեկնաբանության համար «Ազատությունը» դիմել է Արդարադատության նախարարություն: Առայժմ պատասխան չենք ստացել:

Կալանավորված միլիարդատիրոջ փաստաբանական թիմը նախօրեին տեղեկացրեց՝ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի» համար Կարապետյանները կառավարությունից 500 միլիոն դոլար են պահանջում: Ընտանիքը փոխհատուցման պահանջով արբիտրաժային տրիբունալ է դիմել, որն էլ պետք է քննի բուն ներդրումային վեճը:

Անցած ամիս Ստոկհոլմի արբիտրաժային ինստիտուտը կառավարությունից պահանջել էր ձեռնպահ մնալ ընկերության ակտիվներն առգրավելուց, չփոխել ՀԷՑ-ի կառավարման մարմինների անդամներին ու կանոնադրությունը, չնշանակել ժամանակավոր կառավարիչ, իսկ եթե նշանակվել է, թույլ չտալ նրան գործել որպես ընկերության գործադիր մարմին: Կառավարությունը չհետևեց որոշմանը. պետության կողմից ժամանակավոր կառավարիչ նշանակված Ռոմանոս Պետրոսյանը ոչ միայն շարունակում է պաշտոնավարել, այլև ընկերության ղեկավար հաստիքներ զբաղեցնող աշխատակիցների է հեռացրել, նրանց փոխարեն այդ թվում իր կուսակիցներին նշանակել: Չկատարված արբիտրաժային որոշումն, ըստ էության, հայցի ապահովման միջոցի նշանակություն ուներ, բուն քննությունը դեռ նոր պետք է սկսվի:

Պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետ Ռոմանոս Պետրոսյանի հետ կապ հաստատել այսօր չի հաջողվել:

Մինչ այդ գործարարի փաստաբանական թիմը տեղեկացնում է՝ հայցի հիմքում Կարապետյանները ներդրումների պաշտպանության մասին Հայաստանի ու Կիպրոսի միջև 30 տարի առաջ կնքված համաձայնագիրն են դրել: Միլիարդատերը «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը» տնօրինում է նաև Կիպրոսում գրանցված մի ընկերության միջոցով:

«Կարապետյանների ընտանիքն իր արբիտրաժային հայցում պնդում է, որ Հայաստանի Հանրապետության գործողությունները կամայական են, խտրական, քաղաքականորեն ուղղորդված և նպատակ են հետապնդում զրկել իրենց ՀԷՑ-ի նկատմամբ սեփականության իրավունքից», - նշում են նրանք:

Փաստաբանների պնդմամբ՝ պետության կողմից ՀԷՑ-ի կառավարումը հարկադրաբար ստանձնելն անօրինական սեփականազրկման դեպք է:

Շաբաթներ առաջ արդարադարության նախարար Սրբուհի Գալյանը հայտարարել է՝ սպասում են վեճի բուն քննությանը. «Իհարկե, կառավարությունը կներկայացնի իր փաստարկները, և կտեսնենք, թե երբ միջազգային արբիտրն արդեն անդրադառնա վեճի բովանդակությանը, ինչ արձագանք կտա, և այդ առումով կգնահատենք հնարավոր ռիկսերը»:

Իշխանությունները «Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը» պետականացնելու մասին հայտարարեցին Սամվել Կարապետյանի կալանավորմանը զուգահեռ, հաշված օրերի ընթացքում ընկերության կառավարումը ստանձնելու համար օրենք փոխեցին, որն խորհրդարանն ընդունեց հրատապ գործով:

Գործընթացը սկսվեց անձամբ վարչապետ Փաշինյանի նախաձեռնությամբ: Նրան, սակայն, Կարապետյանների կողմից արբիտրաժային հայցի հեռանկարը շաբաթներ առաջ շատ չէր անհանգստացնում:

«Արբիտրաժները դատական գործեր են, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կամ կառավարական մարմինների դեմ էլ են, նկատի ունեմ՝ ներպետական ատյաններում հայցեր ներկայացվում, կառավարությունն էլ է հայցեր ներկայացնում, կառավարության դեմ էլ են արբիտրաժ դիմում, կառավարությունն էլ է դիմում: Դա աշխատանքային պրոցեսի մի մաս է, և չեմ կարծում, թե դա ընդհանուր առմամբ էական ազդեցություն ունի մեր քննարկվող հարցի վրա», - ասել էր վարչապետը:


