Հայտնի ամերիկացի փաստաբանը Երևանում է՝ պաշտպանելու եկեղեցուն

Հայտնի ամերիկացի փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը երեկ ուշ երեկոյան Երևան է ժամանել, ինչպես ինքն է հայտարարում եկեղեցուն պաշտպանելու համար: 69-ամյա իրավաբանը հենց օդանավակայանում խոսեց իր այցի նպատակների մասին:
«Հայաստանում իմ հիմնական առաքելությունը եկեղեցուն, ապօրինի կալանավորված այդ տղամարդկանց, Քրիստոսի զավակներին պաշտպանելն է», - ասաց նա՝ շարունակելով,- «Երբ Սամվել Կարապետյանի նման հավատացյալ, իրենց երկիրն ու եկեղեցին սիրող մարդկանց բիզնեսները ռեյդերի ու հարձակումների են ենթարկվում, ուրեմն մի բան սխալ է»:
Ռոբերտ Ամստերդամը միջազգային աղմկահարույց գործերով է զբաղվել աշխարհի տարբեր կողմերում՝ Վենեսուելայից մինչև Կոնգո և Թաիլանդ. 2000-ականներին այն ժամանակ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդու՝ Վլադիմիր Պուտինի ընդդիմախոս Միխայիլ Խոդորկովսկու շահերն է ներկայացրել, վերջին տարիներին էլ Մոսկվայի պատրիարքարանի Ուկրաինական ուղղափառ եկեղեցուն է պաշտպանում: Կիևը եկեղեցուն ռուսամետ քարոզչության մեջ է մեղադրում, անցած տարի եկեղեցու գործունեությունն արգելելուն միտված օրենք ընդունեցին, այս հուլիսին էլ նախագահ Զելենսկու հրամանագրով եկեղեցու առաջնորդ՝ Մետրոպոլիտ Օնուֆրին զրկվեց Ուկրաինայի քաղաքացությունից: Պնդել էին՝ նա տասնամյակներ առաջ Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել և այդ մասին չի տեղեկացրել Ուկրաինայի լիազոր մարմիններին:
«Կառավարություններում գտնվող մարդիկ հաճախ փորձում են եկեղեցին քաղաքական նպատակների ծառայեցնել, որպես պաշտամունքի վայրի վերաբերվելու փոխարեն, ուստի սա ինձ համար շատ կարևոր աշխատանք և առաքելություն է», - նշել է նա:
Երեկ «Զվարթնոց»-ում փաստաբանը նաև ուկրաինական իրադարձությունները հիշատակեց. «Ես պաշտպանում եմ եկեղեցին Ուկրաինայում, ցավոք, այսօր մի շարք երկրներ կան, որտեղ եկեղեցին հարձակման է ենթարկվում: Իմ կարծիքով՝ չկա ավելի սրբազան գործ, քան եկեղեցու և օրենքի գերակայության պաշտպանությունն է»:
Ռոբերտ Ամստերդամը իշխանություն-եկեղեցի հակամարտության կարգավորումը երկխոսության միջոցով է տեսնում:
Ռուսաստանցի միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը ձերբակալվեց ապա կալանավորվեց եկեղեցուն պաշտպանող հայտարարությունից հետո, տարբեր մեղադրանքներով ճաղերի հետևում են նաև արքեպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանն ու Միքայել Աջապահյանը: Վարչապետ Փաշինյանը կաթողիկոսի հրաժարականն է պահանջում և առանց ժամկետ նշելու Էջմիածնում սպասվող հոգևոր հավաքի մասին է հայտարարել:
Լրացվում է