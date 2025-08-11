Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Իրավունք

Հայտնի ամերիկացի փաստաբանը Երևանում է՝ պաշտպանելու եկեղեցուն

Հայտնի ամերիկացի փաստաբան Ռոբերտ Ամստերդամը երեկ ուշ երեկոյան Երևան է ժամանել, ինչպես ինքն է հայտարարում եկեղեցուն պաշտպանելու համար: 69-ամյա իրավաբանը հենց օդանավակայանում խոսեց իր այցի նպատակների մասին:

«Հայաստանում իմ հիմնական առաքելությունը եկեղեցուն, ապօրինի կալանավորված այդ տղամարդկանց, Քրիստոսի զավակներին պաշտպանելն է», - ասաց նա՝ շարունակելով,- «Երբ Սամվել Կարապետյանի նման հավատացյալ, իրենց երկիրն ու եկեղեցին սիրող մարդկանց բիզնեսները ռեյդերի ու հարձակումների են ենթարկվում, ուրեմն մի բան սխալ է»:

Ռոբերտ Ամստերդամը միջազգային աղմկահարույց գործերով է զբաղվել աշխարհի տարբեր կողմերում՝ Վենեսուելայից մինչև Կոնգո և Թաիլանդ. 2000-ականներին այն ժամանակ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդու՝ Վլադիմիր Պուտինի ընդդիմախոս Միխայիլ Խոդորկովսկու շահերն է ներկայացրել, վերջին տարիներին էլ Մոսկվայի պատրիարքարանի Ուկրաինական ուղղափառ եկեղեցուն է պաշտպանում: Կիևը եկեղեցուն ռուսամետ քարոզչության մեջ է մեղադրում, անցած տարի եկեղեցու գործունեությունն արգելելուն միտված օրենք ընդունեցին, այս հուլիսին էլ նախագահ Զելենսկու հրամանագրով եկեղեցու առաջնորդ՝ Մետրոպոլիտ Օնուֆրին զրկվեց Ուկրաինայի քաղաքացությունից: Պնդել էին՝ նա տասնամյակներ առաջ Ռուսաստանի քաղաքացիություն է ստացել և այդ մասին չի տեղեկացրել Ուկրաինայի լիազոր մարմիններին:

«Կառավարություններում գտնվող մարդիկ հաճախ փորձում են եկեղեցին քաղաքական նպատակների ծառայեցնել, որպես պաշտամունքի վայրի վերաբերվելու փոխարեն, ուստի սա ինձ համար շատ կարևոր աշխատանք և առաքելություն է», - նշել է նա:

Երեկ «Զվարթնոց»-ում փաստաբանը նաև ուկրաինական իրադարձությունները հիշատակեց. «Ես պաշտպանում եմ եկեղեցին Ուկրաինայում, ցավոք, այսօր մի շարք երկրներ կան, որտեղ եկեղեցին հարձակման է ենթարկվում: Իմ կարծիքով՝ չկա ավելի սրբազան գործ, քան եկեղեցու և օրենքի գերակայության պաշտպանությունն է»:

Ռոբերտ Ամստերդամը իշխանություն-եկեղեցի հակամարտության կարգավորումը երկխոսության միջոցով է տեսնում:

Ռուսաստանցի միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը ձերբակալվեց ապա կալանավորվեց եկեղեցուն պաշտպանող հայտարարությունից հետո, տարբեր մեղադրանքներով ճաղերի հետևում են նաև արքեպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանն ու Միքայել Աջապահյանը: Վարչապետ Փաշինյանը կաթողիկոսի հրաժարականն է պահանջում և առանց ժամկետ նշելու Էջմիածնում սպասվող հոգևոր հավաքի մասին է հայտարարել:

Լրացվում է

Ուղիղ հեռարձակում

XS
SM
MD
LG