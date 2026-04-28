Սաար․ «Մենք Լիբանանի հանդեպ տարածքային պահանջներ չունենք»

Իսրայելի ԱԳ նախարար Գիդեոն Սաար, արխիվ
«Իսրայելը Լիբանանի հանդեպ տարածքային նկրտումներ չունի», - այսօր հայտարարել է այդ երկրի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սաարը։

«Մեր ներկայությունը Լիբանանի՝ Իսրայելի հյուսիսային հատվածին հարող շրջաններում միայն մեկ նպատակ է հետապնդում՝ ապահովել մեր քաղաքացիների անվտանգությունը», - վստահեցրել է Իսրայելի ԱԳ նախարարը։

Լիբանանը ներքաշվեց Մերձավոր Արևելքի պատերազմի մեջ մարտի 2-ին, երբ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ն հարձակվեց Իսրայելի վրա՝ ի պատասխան ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ավիահարվածների հետևանքով Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի սպանության: «Հեզբոլա»-ի հարձակումը հանգեցրեց Իսրայելի ցամաքային և օդային նոր հարձակմանը։

Սպիտակ տանը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ ապրիլի 23-ին կայացած հանդիպման ժամանակ Իսրայելն ու Լիբանանը երեք շաբաթով երկարաձգեցին 10-օրյա հրադադարը:

