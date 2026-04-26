Իսրայելը հարվածներ է հասցրել Լիբանանի հարավին

Լիբանանի հարավային հատվածի առնվազն չորս բնակավայր իսրայելական հարվածների է ենթարկվել։
Լիբանանի ազգային լրատվական գործակալության փոխանցմամբ՝ իրար հաջորդած երկու հարված է հասցվել Բինտ Ջբեիլ շրջանի քաղաքներից մեկին, ևս երկու հարված՝ Նաբաթիե շրջանի երկու քաղաքներին, մեկ հարված էլ՝ Թայրե շրջանի քաղաքներից մեկին։
Իսրայելի պաշտպանության բանակը, իր հերթին, հայտարարել է, որ հարվածել են «Հեզբոլա»-ի՝ ռազմական նպատակներով օգտագործվող ահաբեկչական ենթակառուցվածքներին՝ հավելելով, որ «կշարունակեն վճռականորեն գործել սպառնալիքների դեմ»։
Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն ավելի վաղ կարգադրել էր զինված ուժերին հարվածներ հասցնել Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի թիրախներին՝ հրադադարի ենթադրյալ խախտումներին ի պատասխան։
«Հեզբոլա»-ն էլ հաղորդել է, որ իսրայելական զինուժին պատկանող մեքենա է թիրախավորել՝ պատասխանելով իր ուղղությամբ հարվածին։
Լիբանանը ներքաշվեց Մերձավոր Արևելքի պատերազմի մեջ մարտի 2-ին, երբ Իրանի կողմից աջակցություն վայելող «Հեզբոլա»-ն հարձակվեց Իսրայելի վրա՝ ի պատասխան ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ավիահարվածների հետևանքով Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի սպանության: «Հեզբոլա»-ի հարձակումը հանգեցրեց Իսրայելի ցամաքային և օդային նոր հարձակմանը։
Իսրայելն ու Լիբանանը երեք շաբաթով երկարաձգեցին 10-օրյա հրադադարը Սպիտակ տանը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ ապրիլի 23-ին կայացած հանդիպման ժամանակ։