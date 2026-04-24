Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Թրամփը հայտարարում է՝ Լիբանանի և Իսրայելի միջև հրադադարը երեք շաբաթով երկարաձգվում է

Իսրայելն ու Լիբանանը երեք շաբաթով երկարաձգեցին հրադադարը Սպիտակ տանը նախագահ Դոնալդ Թրամփի միջնորդությամբ կայացած հանդիպման ժամանակ, ով հայտարարեց, որ պատրաստ է սպասել «լավագույն գործարքին»՝ Իրանի հետ հակամարտությունը դադարեցնելու համար։

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը՝ Սպիտակ տանը երկու երկրների բանագնացների հետ հանդիպումից հետո հայտարարեց.

«Հանդիպումը շատ լավ է անցել, - սոցցանցի էջում գրել է Թրամփը՝ հավելելով, - Միացյալ Նահանգները կաշխատի Լիբանանի հետ, որպեսզի նա կարողանա պաշտպանել իրեն «Հեզբոլա»-ից։ Իսրայելի և Լիբանանի միջև հրադադարը երեք շաբաթով կերկարաձգվի»։

Գործող հրադադարի ժամկետը ապրիլի 26-ին է լրանում։

ԱՄՆ-ի և Իսրայելի միջև փետրվարի 28-ին սկիզբ առած պատերազմն արագ տարածվեց Պարսից ծոցի այն երկրներում, որտեղ տեղակայված են ԱՄՆ ռազմական բազաներ, և Լիբանանում, որը ներգրավվեց տարածաշրջանային հակամարտությունում մարտի 2-ին, երբ «Հեզբոլա»-ն իր աջակցությունը հայտնեց Իրանին։

Թրամփը մանրամասնել է, որ Լիբանանի և Իսրայելի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ հանդիպած պաշտոնյաներից են փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը և պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն։ Արդեն բանակցությունների ժամանակ երկու երկրները ներկայացված են եղել դեսպանների մակարդակով։

ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ հույս ունի «մոտ ապագայում» ընդունել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին և Լիբանանի նախագահ Ջոսեֆ Աունին։

Չնայած գործող 10-օրյա հրադադարին, կողմերը միմյանց վրա կրակ են արձակել՝ մյուս կողմին մեղադրելով հրադադարը խախտելու համար։


XS
SM
MD
LG