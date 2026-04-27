«Հեզբոլա»-ի առաջնորդը մերժել է Լիբանանի՝ Իսրայելի հետ նախատեսվող ուղիղ բանակցությունները

«Հեզբոլա»-ի առաջնորդ Նաիմ Քասեմը մերժել է Լիբանանի՝ Իսրայելի հետ նախատեսվող ուղիղ բանակցությունները՝ դրանք անվանելով «ծանր մեղք», որը կխաթարի երկրի կայունությունը։
«Մենք կտրականապես մերժում ենք Իսրայելի հետ ուղիղ բանակցությունները, և իշխանության մեջ գտնվողները պետք է հասկանան, որ իրենց գործողությունները օգտակար չեն լինելու ոչ Լիբանանին, ոչ էլ իրենց», - հայտարարել է Քասեմը՝ կոչ անելով իշխանություններին «հետ կանգնել իրենց ծանր մեղքից։
«Այս ուղիղ բանակցությունները և դրանց արդյունքները մեզ համար կարծես գոյություն չունեն և մեզ ընդհանրապես չեն վերաբերում»,- հավելել է նա՝ նշելով, որ շարունակելու են պաշտպանական դիմադրությունը հանուն Լիբանանի և նրա ժողովրդի։
«Ինչքան էլ թշնամին սպառնա, մենք հետ չենք կանգնի, չենք խոնարհվի և չենք պարտվի»,- հայտարարել է Քասեմը։
Իսրայելի պաշտպանության բանակը Լիտանի գետից հյուսիս գտնվող յոթ քաղաքների բնակիչներին երեկ էր զգուշացրել տարհանվել՝ հայտարարելով, որ նրանք վճռական են գործելու «Հեզբոլա»-ի դեմ՝ հրադադարի ռեժիմի խախտումների պատճառով: