Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ռուսները գիշերը հարվածներ են հասցրել Կիևին, Պոկրովսկում մարտերն ավելի են թեժանում

Ուկրաինա - Ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցնում Կիևին, 14-ը նոյեմբերի, 2025թ.
Ուկրաինա - Ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցնում Կիևին, 14-ը նոյեմբերի, 2025թ.

Այս գիշեր Կիևին անօդաչու թռչող սարքերով և հրթիռներով ռուսների հասցրած հարվածների հետևանքով առնվազն 7 մարդ է զոհվել, հաղորդել է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Թիմուր Տկաչենկոն:

Ուկրաինայի իշխանությունների վկայությամբ՝ գիշերը արձակվել է երեք հրթիռ և 135 անօդաչու թռչող սարք, երկրի հակաօդային պաշտպանության ուժերը չեզոքացրել են երկու հրթիռ և 41 անօդաչու:

Նախորդ գիշեր է՛լ ավելի ինտենսիվ հարձակում էր տեղի ունեցել՝ 430 անօդաչուներով և 18 հրթիռներով, զոհվել էր 6, վիրավորվել՝ առնվազն 35 մարդ:

Ուկրաինայի զինված ուժերի Գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ անցած 24 ժամերին ուկրաինական և ռուսական ուժերի միջև ռազմաճակատի գծի երկայնքով 265 բախում է տեղի ունեցել, որոնց մոտ կեսը՝ ռազմավարական նշանակություն ունեցող Պոկրովսկ քաղաքը շրջապատող գյուղերում և շրջանում:

Ուկրաինայի ԶՈՒ գլխավր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին երկու օր առաջ այցելել է Դոնեցկի տարածաշրջանի այդ քաղաքը պաշտպանող ստորաբաժանումներ: Նա հայտարարել է, որ Ուկրաինայի գլխավոր նպատակներն են վերականգնել որոշ շրջանների նկատմամբ վերահսկողությունը, պաշտպանել մատակարարումների և տարհանման ուղիները և ստեղծել նորերը:

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ դեմ չէ «շատ դժվարին» իրավիճակում Պոկրովսկից զորքերի դուրսբերմանը, բայց դա տեղում հրամանատարների որոշելիք հարց է:

«Ոչ ոք չի ստիպում նրանց մեռնել հանուն ավերակների: Ես կսատարեմ մեր զինվորներին, հատկապես հրամանատարներին, ովքեր այնտեղ են ... Ամենաթանկը մեզ համար մեր զինվորներն են», - ասել է Զելենսկին:

Այս շաբաթ ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդել էր, որ ռուսական ուժերը դուրս են մղել ուկրաինական զորքերին Պոկրովսկից հարավ գտնվող մերձակա բնակավայրերից:

Մոսկվան Պոկրովսկը ռազմավարական է համարում Դոնեցկի մարզի՝ Ուկրաինայի վերահսկողության տակ մնացած երկու խոշորագույն քաղաքների՝ Կրամատորսկի և Սլովյանսկի ուղղությամբ հետագա հարձակումների համար:


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG