Ռուսական զորքերը մտան Պոկրովսկ

Ռուսական զորքը մտել է Ուկրաինայի Դոնեցկի մարզի Պոկրովսկ քաղաք, որը ռազմավարական նշանակություն ունի: Երեկոյան տեսաուղերձում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մեծաթիվ ուժեր է կենտրոնացրել քաղաքի շուրջ, որտեղ թեժ մարտեր են ընթանում։ Ըստ նրա, չնայած այնտեղ դժվար իրավիճակ է` ուկրաինական ուժերը պահպանում են իրենց հիմնական պաշտպանական գծերը։
«Իհարկե, սա դժվար իրավիճակ է ստեղծում Պոկրովսկում և հարակից բոլոր տարածքներում, քաղաքում և ծայրամասերում թեժ մարտեր են ընթանում։ Քաղաքում թշնամու հետախուզական և դիվերսիոն խմբեր կան», - ասել է Զելենսկին:
Առաջխաղացմանը զուգահեռ՝ ռուսական զինուժը շարունակել է հարվածները: Սումիում երեկ անօդաչուն հարվածել է ավտոբուսի, կա մեկ զոհ, առնվազն 15 վիրավոր: Երեկ առավոտյան հարվածել են նաև Կիևին, որտեղ կա երեք զոհ, 30-ից ավելի վիրավոր, այդ թվում՝ յոթ երեխա։
«Կրակոցներ լսեցի, հետո պայթյուն եղավ։ Որոշեցինք փախչել բնակարանից, քանի որ ներսում շատ ուժեղ ծուխ էր։ Ոչ կարողանում էի վեր կենալ, ոչ էլ քայլել, այդ աստիճան սթրեսի մեջ էի», - ասում է Ուկրաինայի մայրաքաղաքի մի բնակչուհի:
«Ես տանն էի երկու թոռներիս հետ: Լսեցինք պայթյունի ձայն և քիչ էր մնացել ընկնեինք մեր մահճակալներից։ Երեխաներին ասացի, որ գուցե ինչ-որ տեղ անվադող է պայթել», - պատմում է մյուսը:
Ուկրաինական զինուժն, իր հերթին, պատասխան հարվածներ է հասցրել: Բրյանսկում հարվածել է միկրոավտոբուսի, վարորդը զոհվել է, հինգ մարդ՝ վիրավորվել:
Ռուսաստանը նաև հաջողությամբ փորձարկել է միջուկային շարժիչով «Բուրեվեստնիկ» թևավոր հրթիռը, ինչի մասին Գլխավոր շտաբի պետը զեկուցել է նախագահ Պուտինին, որը զինվորական համազգեստով այցելել էր ռուսական զորքի հրամանատարական կետերից մեկը: Վալերի Գերասիմովն ասել է, որ հրթիռը կարող է շրջանցել ցանկացած պաշտպանական համակարգ, թռչում է 14 հազար կմ և օդում կարող է մնալ 15 ժամ: Սակայն սրանք, ըստ նրա, հրթիռի առավելագույն հնարավորությունները չեն: Պուտինն էլ ասել է, որ «Բուրեվեստնիկ»-ը պետք է ներառել զինված ուժերում:
«Մենք պետք է որոշենք, թե որ դասի զենքին է պատկանում այս նոր համակարգը։ Պետք է որոշենք դրա հնարավոր կիրառությունները և սկսենք պատրաստել ենթակառուցվածքները մեր զինված ուժերում այս զենքը ներառելու համար», - հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը:
ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ հրթիռներ փորձարկելու փոխարեն Վլադիմիր Պուտինն ավելի լավ է կենտրոնանա պատերազմն ավարտելու վրա: Ըստ Դոնալդ Թրամփի՝ Ռուսաստանը շավ լավ գիտի, որ ԱՄՆ-ն աշխարհի ամենամեծ միջուկային սուզանավն ունի, որը Ռուսաստանի ափերի մոտ է և մի քանի հազար մղոն ճանապարհ անցնելու կարիք չկա:
«Նրանք մեզ հետ խաղեր չեն խաղում, մենք էլ նրանց հետ չենք խաղում», - ասել է նա՝ հավելելով, որ նոր հրթիռն իրենց զինանոցում ներառելու մասին Պուտինի հայտարարությունը «տեղին» չէ:
Կրեմլի խոսնակը, իր հերթին, մեկնաբանելով Վլադիմիր Զելենսկիի հայտարարությունը, թե Ուկրաինան արդեն մեծ հեռահարության տեղական հրթիռներ է կիրառում, հայտարարել է, որ Ուկրաինան առանց Արևմուտքի աջակցության չի կարող նման հրթիռներ արտադրել: Իսկ եթե նման հրթիռներով հարվածեն Ռուսաստանի խորքերին, ապա հակահարվածը շատ կոշտ կլինի:
«Բնականաբար, մեր զինված ուժերը և Ռուսաստանը դրան կոշտ կարձագանքեն, և, ինչպես ասաց Պուտինը, պատասխանը ցնցող կլինի», - հայտարարել է Դմիտրի Պեսկովը:
Ռուսաստանի նախագահի տնտեսական հարցերով հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևը, որն ԱՄՆ է մեկնել Բուդապեշտում Պուտին-Թրամփ հանդիպման չեղարկումից և Ռուսաստանի նկատմամբ ամերիկյան նոր պատժամիջոցներից հետո, ասել է, թե ռուսական պատվիրակությունն այս օրերին ԱՄՆ վարչակազմին է փոխանցում Մոսկվայի դիրքորոշումը, որ Ռուսաստանի հետ ուժի լեզվով խոսելն անիմաստ է:
«Մենք հստակ փոխանցում ենք նախագահ Պուտինի դիրքորոշումը, որ միայն կառուցողական, հարգալից երկխոսությունը կարող է արդյունք տալ, և Ռուսաստանին ճնշելու ցանկացած փորձ պարզապես անիմաստ է», - նշել է Դմիտրիևը:
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ հայտարարել է, թե ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ անցած շաբաթ ունեցած հեռախոսազրույցն այնքան լավ է անցել, որ առայժմ ոչ մի հանդիպման կարիք չկա: