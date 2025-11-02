Ուկրաինայի ռազմական իշխանությունները պնդում են, որ իրենց զորքերը պահպանում են մերձճակատային Արևելյան Պոկրովսկ քաղաքը՝ շուրջ 170 հազար ռուս զինծառայողների դեմ կատաղի մարտերի պայմաններում:
«Պոկրովսկից հակառակորդի ուժերը ոչնչացնելու և դուրս մղելու համապարփակ գործողությունը շարունակվում է», - նշել է Զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին:
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին քաղաքի համար պայքարն առաջնահերթություն է անվանել: Զելենսկին ասել էր, որ ռուսական կողմը մոտ 170 հազար զինծառայող է կենտրոնացրել Պոկրովսկի շրջանում, և որ նրանք ծանր կորուստներ են կրում: Նա չի խոսել ուկրաինական զորքերի թվաքանակի կամ կորուստների մասին։
Արևմտյան ԶԼՄ-ների հաղորդումներից հետո Կիևը հաստատել է, որ հատուկ նշանակության ուժեր են տեղափոխվել ռազմավարական նշանակություն ունեցող քաղաք:
Վերլուծաբանները նախազգուշացնում են, որ քաղաքի անկումը կարող է ռուսական զորքերի համար ճանապարհ բացել դեպի արևմուտք՝ Դնեպրոպետրովսկ, ինչը վտանգի տակ կդնի Ուկրաինայի հարավային շրջանները:
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության «Զվեզդա» լրատվական ծառայությունը նոյեմբերի 1-ին հայտնել է, որ ուկրաինական զորքերը սկսում են հանձնվել Պոկրովսկում:
Պատերազմի պայմաններում կողմերի հաղորդումները ստուգել չի հաջողվում: