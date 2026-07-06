Ուկրաինան կտրուկ ավելացրել է հարվածները ՌԴ էներգետիկ ենթակառուցվածքներին․ FT

Ուկրաինան զգալիորեն ակտիվացրել է Ռուսաստանի էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակումները, ինչն էլ Ռուսաստանում վերջին տասնամյակների վառելիքային ամենախոշոր ճգնաժամի պատճառներից մեկն է դարձել, հաղորդում է Financial Times-ը՝ հղում անելով իր վերլուծությանը և լեհական Rochan Consulting հետազոտական խմբի տվյալներին։
Վերլուծաբանների տվյալներով՝ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը մայիսին 16 անգամ հարձակվել են ռուսական նավթավերամշակման գործարանների վրա, ինչը ամսական կտրվածքով ռեկորդային ցուցանիշ է լայնածավալ պատերազմի սկսվելուց ի վեր։ 2026 թվականի սկզբից ի վեր ռուսական նավթավերամշակման գործարանները հարձակման են ենթարկվել առնվազն 194 անգամ, ինչը 11 անգամ ավելի է, քան նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։
Financial Times-ի տվյալներով՝ ուկրաինական արշավի արդյունավետությունը բարձրացել է հեռահար անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության ավելացման, դրանց օգտագործման մարտավարության բարելավման և, ինչպես վստահեցնում են ուկրաինացի պաշտոնյաների շրջանում թերթի աղբյուրները, ամերիկյան հետախուզության կողմից ռուսական ՀՕՊ համակարգերը շրջանցող թռիչքի երթուղիներ ընտրելու հարցում օգնության շնորհիվ։
Թերթը նշում է, որ հարձակումների ինտենսիվության աճը Ռուսաստանի շրջանների կեսից ավելիին ստիպել է սահմանափակումներ մտցնել վառելիքի վաճառքի վրա։ Բենզալցակայաններում հերթեր են նկատվում նույնիսկ Մոսկվայում, որտեղ ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը հունիսին մի քանի անգամ հարձակվել են միակ նավթավերամշակման գործարանի՝ Կապոտնյայում գտնվող Մոսկվայի նավթավերամշակման գործարանի վրա։
Financial Times-ի հետ զրույցում փորձագետներն ասել են, որ Ուկրաինան փոխել է իր ռազմավարությունը. եթե նախկինում հարվածները հիմնականում կենտրոնացած էին նավթային ենթակառուցվածքների վրա, ապա այժմ դրանք ուղղված են Ռուսաստանի էներգետիկ, լոգիստիկ, արդյունաբերական և արտահանման համակարգերի միաժամանակյա թուլացմանը։
Թերթը նշում է, որ միևնույն ժամանակ, Կրեմլը չի ցուցաբերում հակամարտության կարգավորման հարցում իր դիրքորոշումը փոխելու պատրաստակամություն։ Խաղաղության շուրջ խորհրդակցություններին մասնակցող թերթի աղբյուրների համաձայն՝ Մոսկվան դեռևս ակնկալում է հասնել իր առավելապաշտական նպատակներին և պատրաստ չէ էական զիջումների գնալ բանակցություններում։