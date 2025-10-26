Սխալ է խոսել Պուտին-Թրամփ գագաթնաժողովի չեղարկման մասին. Կրեմլ

Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ սխալ է խոսել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հանդիպման չեղարկման մասին, հավելել, որ դրա համար նախապատրաստություն է անհրաժեշտ, հայտնում են ռուսական լրատվական գործակալությունները։
«Նախագահները չեն կարող հանդիպել պարզապես հանդիպելու համար, նրանք չեն կարող իրենց ժամանակը զուր վատնել, և նրանք այդ մասին բաց ասում են։ Ահա թե ինչու են նրանք հանձնարարել ՌԴ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին և ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյին պատրաստել այս գործընթացը։ Գործընթացը բարդ է», – Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի խոսքերն է մեջբերում ռուսաստանյան РИА Новости գործակալությունը:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ կհանդիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, եթե վստահ լինի, որ հանդիպումը կհանգեցնի Ուկրաինայում խաղաղության համաձայնագրերի կնքմանը։ «Ես չեմ պատրաստվում ժամանակս վատնել», - ընդգծել է ԱՄՆ նախագահը։
Այս շաբաթվա սկզբին ԱՄՆ նախագահը հայտարարեց Բուդապեշտում Ռուսաստանի նախագահի հետ նախատեսված հանդիպման չեղարկման մասին: Նա, սակայն, նշեց, որ հանդիպումը կարող է տեղի ունենալ ապագայում: Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ հանդիպումը հետաձգվել է, այլ ոչ թե չեղարկվել: