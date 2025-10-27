Թրամփը հայտարարել է, որ Ռուսաստանի կողմից հրթիռների փորձարկումները «տեղին» չեն

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփն այսօր հայտարարել է, որ իր ռուս գործընկեր Վլադիմիր Պուտինի կողմից միջուկային թևավոր հրթիռի փորձարկման մասին հայտարարությունը «տեղին չէ»։
«Նա պետք է ավարտի (Ուկրաինայում) պատերազմը։ Պատերազմ, որը պետք է տևեր մեկ շաբաթ, բայց շուտով չորրորդ տարին է արդեն: Ահա թե ինչ պետք է անի նա՝ հրթիռներ փորձարկելու փոխարեն», - լրագրողների հետ զրույցում ասաց ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը:
Երեկ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց, որ Ռուսաստանը «հաջող» փորձարկել է միջուկային շարժիչ ունեցող «Բուրեվեստնիկ» անսահմանափակ հեռահարության թևավոր հրթիռը: Կրեմլի փոխանցմամբ՝ Պուտինը Գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովի հետ հանդիպմանն ասել է. «Մենք պետք է որոշենք հնարավոր կիրառությունները և սկսենք պատրաստել ենթակառուցվածքները՝ մեր զինված ուժերում այս զենքի տեղակայման համար»: