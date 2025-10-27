ՌԴ նախագահի հատուկ բանագնացը քննադատել է ԱՄՆ-ի հետ երկխոսությունը խաթարելու «փորձերը»

Ռուսաստանի Ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավար և ՌԴ նախագահի հատուկ բանագնաց Կիրիլ Դմիտրիևը քննադատել է Միացյալ Նահանգների հետ երկխոսությունը խաթարելու «փորձերը»:
«Մենք տեսնում ենք Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև երկխոսությունը խաթարելու «տիտանական փորձեր»», - հայտարարել է Դմիտրիևը՝ առանց մանրամասնելու, թե ով է կանգնած այդ փորձերի հետևում։
Դմիտրիևը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ում գտնվող ռուսական պատվիրակությունը «փոխանցում է» Պուտինի դիրքորոշումը, որ «Ուկրաինայի հակամարտության լուծումը հնարավոր է միայն դրա արմատական պատճառները վերացնելու միջոցով»: Նա ԱՄՆ ներկայացուցիչներին նաև «փոխանցել է» այն մասին, որ Ռուսաստանի տնտեսությունը լավ վիճակում է։ Այս այցը տեղի է ունենում Ռուսաստանի դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցների խստացման և նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպելուց հրաժարվելու ֆոնին:
Լրատվամիջոցներն ավելի վաղ հայտնել էին, որ Դմիտրիևը պետք է հանդիպեր ԱՄՆ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Սթիֆ Ուիթքոֆի հետ։ Չի հաղորդվել, թե արդյոք այս հանդիպումը տեղի է ունեցել։ Սպիտակ տունը պաշտոնապես չի մեկնաբանել ԱՄՆ ներկայացուցիչների և Դմիտրիևի միջև հանդիպումները։
Նախօրեին Կրեմլի հատուկ ներկայացուցիչը նաև գրել էր, որ ԱՄՆ ներկայացուցիչներին նվիրել է Վլադիմիր Պուտինի մեջբերումներով շոկոլադե կոնֆետների հավաքածու։
Նշվում է, թե շոկոլադների վրա օրինակ հետևյալ մեջբերումն է եղել. «Ռուսաստանի սահմանները երբեք չեն ավարտվում» և այլն: