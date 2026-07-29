Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Ոչինչ չեմ կարող բացառել». Ռոմանոս Պետրոսյանը՝ Կոնջորյանի թեկնածության հնարավոր վերանայման մասին

Ավելացրեք մեզ Google-ում

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության անդամ Ռոմանոս Պետրոսյանն այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում անդրադարձավ Ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում Հայկ Կոնջորյանի թեկնածության հնարավոր վերանայման հարցին:

«Ազատությունը» մասնավորապես հետաքրքրվել է՝ «հնարավո՞ր է վերանայվի Հայկ Կոնջորյանի առաջադրման հարցը, որովհետև ամեն դեպքում պատմության մեջ է նաև իր եղբայրը, իսկ ձեր էթիկայի կանոնագիրքը նաև հարազատների վարքի հարցով է սահմանում կանոններ», Ռոմանոս Պետրոսյանը, պատասխանեց. «Այդ մասով ոչինչ չեմ կարող մեկնաբանել և ոչինչ չեմ կարող բացառել»:

Օրերս հայտնի դարձավ, որ ծեծի է ենթարկվել Ազգային ժողովի իշխող «Քաղաքացիական պայմանագրի» պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանի եղբայրը:

Դեպքը տեղի է ունեցել հուլիսի 23-ի գիշերը: Քննչական կոմիտեից հայտնում են, որ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ՝ «մի խումբ անձանց կողմից ֆիզիկական ներգործության և խուլիգանության հատկանիշներով»:

Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արսեն Թորոսյանն էլ, անդրադառնալով միջադեպի վերաբերյալ հարցին, արձագանքեց. «Մենք երկու տեսանկյունից պետք է հարցին նայենք։ Ես իհարկե տեսել եմ մամուլի հրապարակումները։ Նախ իրավական, քրեաիրավական, և մեր իրավապահ մարմինները պետք է պարզեն եղելությունը, և մեղավորները, եթե այդպիսիք կան... համապատասխան օրենքով, սահմանված կարգով ընթացք տրվի այդ ամեն ինչին: Եվ կուսակցական կարգապահության տեսանկյունից, մենք ունենք ինստիտուտներ կուսակցությունում, որոնք գործել են և գործում են և եղել են էլի այդպիսի դեպքեր, ցավոք սրտի, երբ որ մենք կուսակցությունից, օրինակ, մարդկանց ենք հեռացրել տարբեր պատճառներով»:

«Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության վարչության նիստում փակ-գաղտնի քվեարկությամբ Ազգային ժողովի փոխնախագահների պաշտոնների համար ընտրվել են Հայկ Կոնջորյանը, ՔՊ փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը:

Ազգային ժողովի երրորդ փոխխոսնակը, ըստ օրենքի, պետք է լինի ընդդիմության ներկայացուցիչ:


XS
SM
MD
LG