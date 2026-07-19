Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ուկրաինան մեղադրում է Ռուսաստանին թուրքական բեռնատար նավի վրա մահացու հարվածի համար

Ուկրաինա, Օդեսա, արխիվ
Ուկրաինա, Օդեսա, արխիվ

Ուկրաինան կիրակի օրը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի կողմից հացահատիկ տեղափոխող թուրքական բեռնատար նավի վրա հրթիռային հարվածների հետևանքով վեց մարդ է զոհվել: Սա տեղի է ունենում Մոսկվայի կողմից Կիևի վրա նոր հրթիռային հարձակումից մի քանի ժամ անց։

Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերը հայտարարել են, որ Ռուսաստանը երեք թևավոր հրթիռ է արձակել Գվինեա-Բիսաուի դրոշը կրող «Ոսկե Առյուծ» նավի ուղղությամբ:

Արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան հայտարարել է, որ անձնակազմի մեջ եղել են Սիրիայի և Հնդկաստանի քաղաքացիներ, իսկ վարչապետ Սերգեյ Կորեցկին ասել է, որ նավը խոցվել է Օդեսայի մոտակայքում՝ նավահանգստից դուրս գալուց հետո։

«Անձնակազմի ութ անդամ փրկվել է։ Նրանցից երկուսը վիրավորվել են։ Ցավոք, այս պահի դրությամբ հաստատվել է վեց նավաստիի մահը, իսկ չորսն անհետ կորած են», - Telegram-ում գրել է Կիևի վերակառուցման, ենթակառուցվածքների և տրանսպորտի նախարար Նիկոլայ Կալաշնիկը։

Սիբիհան X-ում հրապարակված հայտարարության մեջ հաստատել է, որ հարձակման ժամանակ զոհվել է ուկրաինացի ծովային օդաչու։

«Մինչ աշխարհը դեռևս արձագանքում է Ռուսաստանի կողմից Կիևի վրա գիշերը իրականացված դաժան հարձակմանը, Մոսկվան շարունակում է իր ահաբեկչական արշավը ամբողջ օրվա ընթացքում», - հավելել է նա։

Կիևն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանն Ուկրաինայի դեմ իրականացրել է պատերազմի մեկնարկից ի վեր ամենախոշոր բալիստիկ հրթիռային հարձակումը:

«Ռուսաստանը պատերազմի մեկնարկից ի վեր կիրառեց բալիստիկ հրթիռների ամենամեծ քանակը՝ մոտ չորս տասնյակ՝ Ուկրաինայի մայրաքաղաքի դեմ իրականացված դաժան ահաբեկչական հարձակման ընթացքում, որի հետևանքով մարդիկ զոհվեցին և վիրավորվեցին», - X-ում գրել էր Անդրիյ Սիբիհան։

XS
SM
MD
LG