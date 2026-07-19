Ուկրաինան մեղադրում է Ռուսաստանին թուրքական բեռնատար նավի վրա մահացու հարվածի համար

Ուկրաինան կիրակի օրը հայտարարեց, որ Ռուսաստանի կողմից հացահատիկ տեղափոխող թուրքական բեռնատար նավի վրա հրթիռային հարվածների հետևանքով վեց մարդ է զոհվել: Սա տեղի է ունենում Մոսկվայի կողմից Կիևի վրա նոր հրթիռային հարձակումից մի քանի ժամ անց։
Ուկրաինայի ռազմածովային ուժերը հայտարարել են, որ Ռուսաստանը երեք թևավոր հրթիռ է արձակել Գվինեա-Բիսաուի դրոշը կրող «Ոսկե Առյուծ» նավի ուղղությամբ:
Արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան հայտարարել է, որ անձնակազմի մեջ եղել են Սիրիայի և Հնդկաստանի քաղաքացիներ, իսկ վարչապետ Սերգեյ Կորեցկին ասել է, որ նավը խոցվել է Օդեսայի մոտակայքում՝ նավահանգստից դուրս գալուց հետո։
«Անձնակազմի ութ անդամ փրկվել է։ Նրանցից երկուսը վիրավորվել են։ Ցավոք, այս պահի դրությամբ հաստատվել է վեց նավաստիի մահը, իսկ չորսն անհետ կորած են», - Telegram-ում գրել է Կիևի վերակառուցման, ենթակառուցվածքների և տրանսպորտի նախարար Նիկոլայ Կալաշնիկը։
Սիբիհան X-ում հրապարակված հայտարարության մեջ հաստատել է, որ հարձակման ժամանակ զոհվել է ուկրաինացի ծովային օդաչու։
«Մինչ աշխարհը դեռևս արձագանքում է Ռուսաստանի կողմից Կիևի վրա գիշերը իրականացված դաժան հարձակմանը, Մոսկվան շարունակում է իր ահաբեկչական արշավը ամբողջ օրվա ընթացքում», - հավելել է նա։
Կիևն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Ռուսաստանն Ուկրաինայի դեմ իրականացրել է պատերազմի մեկնարկից ի վեր ամենախոշոր բալիստիկ հրթիռային հարձակումը:
«Ռուսաստանը պատերազմի մեկնարկից ի վեր կիրառեց բալիստիկ հրթիռների ամենամեծ քանակը՝ մոտ չորս տասնյակ՝ Ուկրաինայի մայրաքաղաքի դեմ իրականացված դաժան ահաբեկչական հարձակման ընթացքում, որի հետևանքով մարդիկ զոհվեցին և վիրավորվեցին», - X-ում գրել էր Անդրիյ Սիբիհան։