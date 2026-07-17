Կերչում հարվածել են երկաթուղային կայարանին, Սև ծովում՝ ռուսական նավերին

Ուկրաինական զինված ուժերն անցած գիշեր հարվածել են բռնակցված Ղրիմի Կերչ քաղաքի երկաթուղային կայարանին, ինչպես նաև Սև ծովում հարձակվել ռուսական բեռնանավերի և լցանավերի վրա։
«Крымский ветер»-ի տվյալներով՝ անօդաչու թռչող սարքերի հարձակումից հետո Կերչում հրդեհվել են պահեստներ:Ալիքը, հղում անելով արբանյակային լուսանկարներին, հայտնում է «Կոկտեբել» ենթակայանի շրջանում բռնկված հրդեհի մասին։
Ուկրաինայի զինված ուժերի Անօդաչու համակարգերի ուժերի հրամանատար Ռոբերտ Բրովդին հայտարարել է, որ գիշերվա ընթացքում Սև ծովում վնասվել է 9 բեռնանավ, 1 լցանավ, 1 գազատար նավ և 1 քարշակ։
ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ