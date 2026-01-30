Պուտինը համաձայնել է մեկ շաբաթ չկրակել Կիևի և Ուկրաինայի այլ քաղաքների վրա. Թրամփ

Վլադիմիր Պուտինը համաձայնել է մեկ շաբաթ չկրակել Կիևի և ուկրաինական այլ քաղաքների վրա, հայտնել է ԱՄՆ նախագահը: Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ անձամբ է Ռուսաստանի նախագահին դիմել նման խնդրանքով՝ հաշվի առնելով, որ խստաշունչ ձմռան պատճառով ռուսական հարվածները լուրջ խնդիրներ են ստեղծում ուկրաինացիների համար:
«Ես անձամբ խնդրեցի նախագահ Պուտինին մեկ շաբաթ չկրակել Կիևի և տարբեր քաղաքների վրա։ Եվ նա համաձայնեց։ Պետք է ասեմ, որ դա շատ հաճելի էր։ Շատերն ասում էին՝ իզուր մի՛ զանգիր, չի ստացվի, բայց նա համաձայնեց, և մենք շատ ուրախ ենք դրա համար», - հայտարարել է Թրամփը:
Կրեմլի խոսնակը հաստատել է, որ նախագահ Պուտինը Թրամփից անձնական խնդրանք է ստացել՝ դադարեցնելու Կիևի վրա հարվածները մինչև փետրվարի 1-ը՝ խաղաղ բանակցությունների համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով։ Այլ մանրամասներ, սակայն, Դմիտրի Պեսկովը չի ներկայացրել:
Վերջին շաբաթներին Ուկրաինան հայտնում է, որ ռուսական զինուժը թիրախավորում է հատկապես էներգետիկ ենթակառուցվածքները, ինչի հետևանքով մայրաքաղաքում և մի շարք այլ քաղաքներում հազարավոր մարդիկ զրկված են էլեկտրաէներգիայից և ջեռուցումից:
Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է չհարվածել Ռուսաստանի էներգետիկ օբյեկտներին, եթե Ռուսաստանն էլ չհարվածի ուկրաինականին: Ուկրաինայի նախագահը պարզաբանել է, որ սա հնարավորություն է, ոչ թե պայմանավորվածություն, իսկ կաշխատի, թե ոչ, չի կարող ասել: Երեկ էլ Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել Թրամփին հրադադարի համար:
«Հույս ունենք, որ Միացյալ Նահանգները կկարողանա ապահովել դա … Մեր էներգետիկ օբյեկտներում և մեր քաղաքներում այսօր երեկոյան և առաջիկա օրերին իրական իրավիճակը ցույց կտա արդյունքները», - ասել է Ուկրաինայի նախագահը:
Զուգահեռ շարունակվում են պատերազմը դադարեցնելու շուրջ բանակցությունները: ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացն ասել է, որ հաջորդ հանդիպումը կկայանա մոտ մեկ շաբաթից: Սթիվ Ուիթքոֆը նշել է, որ Աբու Դաբիում կողմերին հաջողվել է զգալի առաջընթաց գրանցել, քննարկվել են տարածքների, անվտանգության և մյուս հարցերը:
«Տարածքների մասին համաձայնագիրը քննարկող կողմերը շատ դրական զարգացումներ ունեն։ Հիմնականում ավարտել ենք անվտանգության և տնտեսական զարգացման մասին համաձայնագրերը: Եվ կարծում եմ, որ Ուկրաինայի ժողովուրդը հույս ունի և ակնկալում է, որ մոտ ապագայում կկնքենք խաղաղության համաձայնագիր», - հայտարարել է Ուիթքոֆը:
Նախատեսվում էր, որ հաջորդ հանդիպումը ևս պետք է տեղի ունենա Աբու Դաբիում՝ առաջիկա կիրակի օրը, սակայն Զելենսկին այսօր ասել է, որ Իրանի շուրջ զարգացումներով պայմանավորված՝ հանդիպման վայրը և օրը կարող են փոխվել:
Հաջորդ հանդիպմանը, այդուհանդերձ, Ուիթքոֆն ու ԱՄՆ նախագահի փեսան՝ Ջարեդ Քուշները, չեն մասնակցի: Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն ասել է, որ Կիևն ու Վաշինգտոնն են այդպես պայմանավորվել՝ երկկողմ շփումներն իրականացնել ավելի ցածր մակարդակով:
Ու մինչ Վաշինգտոնից հայտնում են հրադադարի և բանակցություններում առաջընթացի մասին, Եվրամիության արտգործնախարարը հայտարարել է, որ դաշինքը կմեծացնի Ռուսաստանի վրա ճնշումը: Կայա Կալլասի խոսքով՝ փետրվարին կընդունվի պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթը, իսկ երեկ ԵՄ-ն Ռուսաստանին սև ցուցակում է ներառել փողերի լվացման բարձր ռիսկի պատճառով։
«Սա կդանդաղեցնի և կավելացնի ռուսական բանկերի հետ գործարքների ծախսերը ... Ռուսաստանի ռազմական ֆինանսավորումը սահմանափակող ցանկացած միջոցառում պետք է քննարկվի։ Կա նաև առաջարկ, որ արգելվի ռուս նախկին զինվորականների մուտքը Շենգեն գոտի։ Դա անվտանգային ռիսկ է», - ասել է Կալլասը:
ԵՄ տնտեսական հարցերով հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսն էլ հայտնել է, որ Եվրամիությունը նախատեսում է ապրիլի սկզբին Ուկրաինային փոխանցել 2026-2027 թվականների համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրո վարկի առաջին տրանշը:
Այս ընթացքում կողմերը շարունակել են հարվածները: Զապորոժիեում ռուսական զինուժի հարվածներից ենթակառուցվածքներ են տուժել: Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ ևս երեք բնակավայր է վերցրել:
Ուկրաինական անօդաչուների հարվածից էլ Կուրսկում երկու մարդ է վիրավորվել:
Կողմերը երեկ զոհված զինվորների մարմիններ են փոխանակել՝ առաջին անգամ այս տարի։ Ուկրաինա է վերադարձվել 1000, իսկ Ռուսաստան՝ 38 մարմին: