Միջազգային

Պուտինը համաձայնել է մեկ շաբաթ չկրակել Կիևի և Ուկրաինայի այլ քաղաքների վրա. Թրամփ

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի, կոլաժ
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփ, Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկի, կոլաժ

Վլադիմիր Պուտինը համաձայնել է մեկ շաբաթ չկրակել Կիևի և ուկրաինական այլ քաղաքների վրա, հայտնել է ԱՄՆ նախագահը: Դոնալդ Թրամփն ասել է, որ անձամբ է Ռուսաստանի նախագահին դիմել նման խնդրանքով՝ հաշվի առնելով, որ խստաշունչ ձմռան պատճառով ռուսական հարվածները լուրջ խնդիրներ են ստեղծում ուկրաինացիների համար:

«Ես անձամբ խնդրեցի նախագահ Պուտինին մեկ շաբաթ չկրակել Կիևի և տարբեր քաղաքների վրա։ Եվ նա համաձայնեց։ Պետք է ասեմ, որ դա շատ հաճելի էր։ Շատերն ասում էին՝ իզուր մի՛ զանգիր, չի ստացվի, բայց նա համաձայնեց, և մենք շատ ուրախ ենք դրա համար», - հայտարարել է Թրամփը:

Կրեմլի խոսնակը հաստատել է, որ նախագահ Պուտինը Թրամփից անձնական խնդրանք է ստացել՝ դադարեցնելու Կիևի վրա հարվածները մինչև փետրվարի 1-ը՝ խաղաղ բանակցությունների համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու նպատակով։ Այլ մանրամասներ, սակայն, Դմիտրի Պեսկովը չի ներկայացրել:

Վերջին շաբաթներին Ուկրաինան հայտնում է, որ ռուսական զինուժը թիրախավորում է հատկապես էներգետիկ ենթակառուցվածքները, ինչի հետևանքով մայրաքաղաքում և մի շարք այլ քաղաքներում հազարավոր մարդիկ զրկված են էլեկտրաէներգիայից և ջեռուցումից:

Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինան պատրաստ է չհարվածել Ռուսաստանի էներգետիկ օբյեկտներին, եթե Ռուսաստանն էլ չհարվածի ուկրաինականին: Ուկրաինայի նախագահը պարզաբանել է, որ սա հնարավորություն է, ոչ թե պայմանավորվածություն, իսկ կաշխատի, թե ոչ, չի կարող ասել: Երեկ էլ Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել Թրամփին հրադադարի համար:

«Հույս ունենք, որ Միացյալ Նահանգները կկարողանա ապահովել դա … Մեր էներգետիկ օբյեկտներում և մեր քաղաքներում այսօր երեկոյան և առաջիկա օրերին իրական իրավիճակը ցույց կտա արդյունքները», - ասել է Ուկրաինայի նախագահը:

Զուգահեռ շարունակվում են պատերազմը դադարեցնելու շուրջ բանակցությունները: ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնացն ասել է, որ հաջորդ հանդիպումը կկայանա մոտ մեկ շաբաթից: Սթիվ Ուիթքոֆը նշել է, որ Աբու Դաբիում կողմերին հաջողվել է զգալի առաջընթաց գրանցել, քննարկվել են տարածքների, անվտանգության և մյուս հարցերը:

«Տարածքների մասին համաձայնագիրը քննարկող կողմերը շատ դրական զարգացումներ ունեն։ Հիմնականում ավարտել ենք անվտանգության և տնտեսական զարգացման մասին համաձայնագրերը: Եվ կարծում եմ, որ Ուկրաինայի ժողովուրդը հույս ունի և ակնկալում է, որ մոտ ապագայում կկնքենք խաղաղության համաձայնագիր», - հայտարարել է Ուիթքոֆը:

Նախատեսվում էր, որ հաջորդ հանդիպումը ևս պետք է տեղի ունենա Աբու Դաբիում՝ առաջիկա կիրակի օրը, սակայն Զելենսկին այսօր ասել է, որ Իրանի շուրջ զարգացումներով պայմանավորված՝ հանդիպման վայրը և օրը կարող են փոխվել:

Հաջորդ հանդիպմանը, այդուհանդերձ, Ուիթքոֆն ու ԱՄՆ նախագահի փեսան՝ Ջարեդ Քուշները, չեն մասնակցի: Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովն ասել է, որ Կիևն ու Վաշինգտոնն են այդպես պայմանավորվել՝ երկկողմ շփումներն իրականացնել ավելի ցածր մակարդակով:

Ու մինչ Վաշինգտոնից հայտնում են հրադադարի և բանակցություններում առաջընթացի մասին, Եվրամիության արտգործնախարարը հայտարարել է, որ դաշինքը կմեծացնի Ռուսաստանի վրա ճնշումը: Կայա Կալլասի խոսքով՝ փետրվարին կընդունվի պատժամիջոցների 20-րդ փաթեթը, իսկ երեկ ԵՄ-ն Ռուսաստանին սև ցուցակում է ներառել փողերի լվացման բարձր ռիսկի պատճառով։

«Սա կդանդաղեցնի և կավելացնի ռուսական բանկերի հետ գործարքների ծախսերը ... Ռուսաստանի ռազմական ֆինանսավորումը սահմանափակող ցանկացած միջոցառում պետք է քննարկվի։ Կա նաև առաջարկ, որ արգելվի ռուս նախկին զինվորականների մուտքը Շենգեն գոտի։ Դա անվտանգային ռիսկ է», - ասել է Կալլասը:

ԵՄ տնտեսական հարցերով հանձնակատար Վալդիս Դոմբրովսկիսն էլ հայտնել է, որ Եվրամիությունը նախատեսում է ապրիլի սկզբին Ուկրաինային փոխանցել 2026-2027 թվականների համար նախատեսված 90 միլիարդ եվրո վարկի առաջին տրանշը:

Այս ընթացքում կողմերը շարունակել են հարվածները: Զապորոժիեում ռուսական զինուժի հարվածներից ենթակառուցվածքներ են տուժել: Ռուսական կողմը հայտարարել է, որ ևս երեք բնակավայր է վերցրել:

Ուկրաինական անօդաչուների հարվածից էլ Կուրսկում երկու մարդ է վիրավորվել:

Կողմերը երեկ զոհված զինվորների մարմիններ են փոխանակել՝ առաջին անգամ այս տարի։ Ուկրաինա է վերադարձվել 1000, իսկ Ռուսաստան՝ 38 մարմին:

