«Ես կարող եմ նրան Կիև հրավիրել, թող գա». Զելենսկին պատասխանել է Մոսկվայի առաջարկին

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր լրագրողների հետ զրույցում պատասխանել է ռուս պաշտոնյաների առաջարկին՝ մեկնել Մոսկվա, եթե ցանկանում է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։
«Անխոս, անհնար է, որ ես Պուտինի հետ հանդիպեմ Մոսկվայում։ Դա նույնն է, ինչ Պուտինի հետ Կիևում հանդիպելը։ Ես նույնպես նրան կարող եմ հրավիրել Կիև, թող գա։ «Ես հրապարակայնորեն հրավիրում եմ նրան, եթե նա որոշի, իհարկե», - ասել է Զելենսկին։ Նա նախկինում մի քանի անգամ հայտարարել է, որ պատրաստ է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հետ, եթե դա կօգնի դադարեցնել պատերազմը։
Ավելի վաղ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը հայտարարել էր, որ Զելենսկուն հրավիրում են Մոսկվա, եթե նա պատրաստ է հանդիպել Ռուսաստանի նախագահի հետ: «Մենք երաշխավորում ենք Զելենսկու անվտանգությունն ու աշխատանքի անհրաժեշտ պայմանները»,- պնդել է Ուշակովը։