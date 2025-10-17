Պուտինն ու Թրամփը կհանդիպեն Բուդապեշտում, Կիևը կստանա՞ Tomahawk հրթիռներ

Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները շուտով կհանդիպեն Բուդապեշտում: Դոնալդ Թրամփն ու Վլադիմիր Պուտինը երեկ այս մասին պայմանավորվել են ավելի քան 2 ժամ տևած հեռախոսազրույցի ժամանակ, որը տեղի է ունեցել ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ:
Սա օգոստոսին Ալյասկայի հանդիպումից հետո առաջնորդների առաջին շփումն է և տեղի է ունեցել Վաշինգտոն Ուկրաինայի նախագահի այցից մեկ օր առաջ, որի ընթացքում Վլադիմիր Զելենսկին կհանդիպի Դոնալդ Թրամփի հետ և ակնկալվում է, որ կքննարկի նաև Ուկրաինային Tomahawk հրթիռներ մատակարարելու հարցը, որոնցով ուկրաինական զինուժը կկարողանա հարվածել Ռուսաստանի խորքերին։
Ռուսաստանի նախագահի օգնականը հայտնել է, որ զրույցի ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են անմիջապես սկսել հանդիպման նախապատրաստումը: Յուրի Ուշակովի խոսքով` հատուկ անդրադարձ է եղել ուկրաինական ճգնաժամին, Պուտինն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է խնդրի խաղաղ կարգավորմամբ: Առաջնորդներն անդրադարձելեն նաև Ուկրաինային Tomahawk հրթիռների տրամադրման խնդրին:
«Վլադիմիր Պուտինը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը, որ Tomahawk-երը չեն փոխի մարտադաշտում իրավիճակը, բայց զգալի վնաս կհասցնեն մեր երկրների հարաբերություններին, չհաշված խաղաղ կարգավորման հեռանկարին», - լրագրողներին ասել է ՌԴ նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը:
ԱՄՆ նախագահը սոցցանցում հայտնել է, որ զրույցը շատ արդյունավետ է եղել, մեծ առաջընթաց են գրանցել: Նրա խոսքով՝ երկար խոսել են պատերազմի ավարտից հետո ռուս-ամերիկյան առևտրատնտեսական հարաբերությունների մասին: Նաև հաստատել է, որ պայմանավորվել են հանդիպել Բուդապեշտում, որտեղ կփորձեն հասկանալ՝ կարո՞ղ են վերջ դնել Ուկրաինայում արդեն չորրորդ տարին ընթացող արյունալի պատերազմին:
Ավելի ուշ՝ ճեպազրույցի ժամանակ էլ Թրամփը հայտնել է, որ երկու երկրների արտգործնախարարները շուտով կհանդիպեն՝ պատրաստելու իրենց հանդիպումը, որը տեղի կունենա առաջիկա երկու շաբաթում:
Լրագրողները հետաքրքրվել են՝ արդյո՞ք Ռուսաստանի նախագահը փորձել է Թրամփին համոզել, որ Ուկրաինային չտրամադրի Tomahawk հրթիռներ: Սպիտակ տան ղեկավարն ասել է, որ Պուտինին հարցրել է՝ արդյոք դեմ կլինի՞, եթե ԱՄՆ-ն այդ հրթիռներից տրամադրի Ուկրաինային: Պուտինին, սակայն, դուր չի եկել այդ գաղափարը, ասել է Թրամփը:
«Նրան, իսկապես, դուր չեկավ այդ միտքը ... Tomahawk-ը հարձակողական դաժան զենք է, այն աներևակայելիորեն կործանարար զենք է։ Ոչ ոք չի ուզում, որ իրենց վրա Tomahawk հրթիռներ արձակեն», - ասել է ԱՄՆ նախագահը:
Թրամփը նաև նշել է, որ ԱՄՆ-ն շատ ունի այս հրթիռներից, սակայն չեն կարող սպառել ողջ պաշարը: «Դրանք մեզ նույնպես անհրաժեշտ են»,- ասել է նա։
Բուդապեշտում կայանալիք գագաթնաժողովի նախապատրաստական աշխատանքներն «ամբողջ թափով ընթանում են»
Հունգարիայի վարչապետը հայտարարել է, որ երեկ խոսել է Թրամփի, իսկ այսօր նաև Պուտինի հետ: Վիկտոր Օրբանի համոզմամբ՝ Բուդապեշտը լավ վայր է այս հանդիպման համար, իսկ Եվրոպան ուկրաինական պատերազմի հարցում սխալ մոտեցում ունի և հիմա պետք է աջակցել Թրամփին՝ կարգավորելու հակամարտությունը:
«Եվրոպացիների համար ամենակարևոր դասն այն է, որ մեր գործողությունները սխալ են ... մեզ անհրաժեշտ է խաղաղության ռազմավարություն։ Պետք է օգնել Ամերիկայի նախագահին, և դրան զուգահեռ պետք է բացվի նաև Եվրոպա-Ռուսաստան դիվանագիտական անկախ խողովակ», - հայտարարել է Օրբանը:
Զելենսկին Վաշինգտոնում է
Վլադիմիր Զելենսկին արդեն ժամանել է Վաշինգտոն, որտեղ հանդիպել է Էներգետիկայի նախարարության քարտուղար Քրիս Ռայթի, պաշտպանության ոլորտի Raytheon և Lockheed Martin ընկերությունների ներկայացուցիչների հետ։ Այցից առաջ Զելենսկին ասել էր, որ այս ընկերությունների հետ համագործակցությունը կարող է ամրապնդել Ուկրաինայի պաշտպանությունը:
Վաշինգտոնում Զելենսկին կքննարկի նաև հակաօդային պաշտպանության լրացուցիչ համակարգերի մատակարարմանն առնչվող հարցեր։
ԱԹՍ-ներով հարվածները շարունակվել են
Այս ընթացքում ռուսական զինուժը հարվածել է Խերսոնին, Կրիվոյ Ռոգին և այլ շրջաններին, հայտարարել, որ ևս երեք բնակավայր է վերցրել: Զելենսկին հայտարարել է, որ ռուսները «համակարգային ահաբեկչություն» են իրականացնում Ուկրաինայի էներգետիկ ոլորտի դեմ:
Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Սոչիին և այլ բնակավայրերի: Ռուսական մի շարք օդանավակայաններ սահմանափակումներով են աշխատում: