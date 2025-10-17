ԱԹՍ-ները հարվածել են Ղրիմին. հրդեհ է բռնկվել նավթամբարում, վնասվել են ենթակայաններ

Ուկրաինական անօդաչու թռչող սարքերը գիշերը հարվածներ են հասցրել Ղրիմին: Ղեկավար Սերգեյ Ակսյոնովը հայտնել է, որ հարվածների հետևանքով մի քանի էլեկտրական ենթակայաններ են վնասվել, մի հատվածը մնացել է առանց առանց էլեկտրաէներգիայի: «Վերանորոգման ավարտի ժամկետների և էլեկտրաէներգիայի վերականգնման մասին լրացուցիչ մանրամասներ կհայտարարվեն ավելի ուշ», - գրել է Ակսյոնովը։
Տեղի բնակիչները տեսանյութեր են հրապարակում Սիմֆերոպոլի շրջանի Գվարդեյսկոյե գյուղում բռնկված հրդեհի մասին: Ուկրաինական Supernova+ Telegram ալիքը հաղորդում է, որ հրդեհը բռնկվել է Kedr LLC-ին ( բենզալցակայանների ցանց) պատկանող նավթամբարում:
Նավթամբարի վրա հարձակումը պաշտոնապես հաստատված չէ:
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է Ղրիմի երկնքում ուկրաինական 32 անօդաչու թռչող սարք խոցելու մասին։
Ուկրաինացի զինվորականները դեռևս չեն մեկնաբանել հարվածները։