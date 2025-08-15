Թրամփն ու Պուտինը հանդիպում են Ալյասկայում

Կայացավ ԱՄՆ և Ռուսաստանի նախագահների ձեռքսեղմումը:
Դոնալդ Թրամփը և Վլադիմիր Պուտինը միաժամանակ իջան իրարից մի քան հարյուր մետր հեռավորության վրա կայանված օդանավերից, ինչից հետո ՌԴ նախագահը կարմիր գորգի վրա քայլելով մոտեցավ ամերիկացի պաշտոնակցին, ով ողջունեց նրան, կայացավ նախագահների ձեռքսեղմումը:
Ձեռքսեղմումից հետո երկու առաջնորդները քայլեցին կարմիր գորգի վրայով, մի պահ կանգ առան Alaska 2025 գրությամբ բեմահարթակի վրա, լուսանկարվեցին, կրկին տեղի ունեցավ ձեռքսեղմում, ինչից հետո և նստեցին ավտոմեքենան, որը նրանց կտեղափոխի բանակցությունների վայր։
Մինչ նախագահները քայլում էին, լրագրողները մի քանի անգամ Պուտինից հետաքրքրվեցին, թե արդյոք կհամաձայնի հրադադարին։ Ռուսաստանի նախագահը, սակայն, չպատասխանեց հարցերին։
Լրագրողների հարցերն անպատասխան թողեց նաև Թրամփը:
Պուտինը ժամանել է Ալյասկա
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ժամանել է Ալյասկայի Անքորիջ քաղաք՝ մասնակցելու ԱՄՆ-Ռուսաստան գագաթնաժողովին։
ԱՄՆ նախագահը դեռ չի իջել Air Force One ինքնաթիռից, բայց սպասվում է, որ նրանք կհանդիպեն Ռուսաստանի նախագահի ինքնաթիռի աստիճանների մոտ։
Էլմենդորֆ-Ռիչարդսոն ավիաբազայի մասին
Էլմենդորֆ-Ռիչարդսոնի համատեղ բազան ԱՄՆ ռազմաօդային ուժերի և բանակի բազա է, որը գտնվում է Ալյասկայի հարավ-արևելքում՝ Անքորիջից մի փոքր հյուսիս։
Միավորված բազան կառուցվել է 2010 թվականին: Մինչ այդ դրանք երկու առանձին կառույցներ են եղել՝ բանակին էր պատկանում Ֆորտ Ռիչարդսոնը, իսկ ռազմաօդային ուժերին՝ Էլմենդորֆի ռազմաօդային բազան:
1941 թվականին Փերլ Հարբորի վրա հարձակումից հետո Ֆորտ Ռիչարդսոնը նաև ծառայել է որպես 104 մարդու համար նախատեսված ճամբար՝ ըստ Էլմենդորֆ-Ռիչարդսոնի համատեղ բազայի մշակութային ռեսուրսների պատմության քարտեզի։ Ճամբարը բաց է եղել 1941-1943 թվականներին։
Այստեղ է 1971 թվականի սեպտեմբերի 26-ին տեղի է ունեցել Ճապոնիայի կայսր Հիրոհիտոյի և ԱՄՆ նախագահ Ռիչարդ Նիքսոնի հանդիպումը։
Ալյասկայում վերջին պատրաստություններն են հանդիպումից առաջ:
Բանակցություններին Պուտինի հետ կմասնակցեն Ուշակովն ու Լավրովը
ԱՄՆ պատվիրակության հետ բանակցություններին նախագահ Պուտինից բացի ռուսական կողմից կմասնակցեն նրա արտաքին քաղաքականության հարցերով օգնական Յուրի Ուշակովը և արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, CNN-ին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
«Դժվար է մարսել» այն, որ Պուտինին կարմիր գորգով են դիմավորելու․ եվրոպացի դիվանագետ
Վլադիմիր Պուտինին դիմավորելու համար Էլմենդորֆ-Ռիչարդսոնի ավիաբազայում կարմիր գորգ են փռել։
Եվրոպացի դիվանագետը, որը ցանկացել է անանուն մնալ, CNN-ին ասել է, որ «դժվար կլինի մարսել» այն, որ Վլադիմիր Պուտինին Ալյասկայում կարմիր գորգով են դիմավորելու՝ հաշվի առնելով այն, որ Ռուսաստանը դեռ շարունակում է պատերազմը Ուկրաինայում։
«Հաշվի առնելով այն սարսափները, որոնք Պուտինի ուժերը ամեն օր պատճառում են Ուկրաինային, նման վերաբերմունքը դժվար կլինի մարսել», - ասել է դիվանագետը։
Երեկ էլ Անքորիջում մի քանի հարյուր մարդ դուրս էր եկել ցույցի՝ ի պաշտպանություն Ուկրաինայի և ընդդեմ Պուտինի այցի։ «Մենք դեմ ենք մեր նահանգ ավտորիտար բռնապետերի հրավիրելուն... Պուտինը ռազմական հանցագործ է և տեղ չունի ամերիկյան հողում», - ասել էր Stand UP Alaska կազմակերպության ղեկավար Էրին Ջեքսոն-Հիլը։
Թրամփի և Պուտինի հանդիպումը չի լինի դեմ առ դեմ
Սպիտակ տունը հայտարարել է, որ նախագահներ Թրամփի և Պուտինի հանդիպումը չի լինի դեմ առ դեմ, ինչպես հայտարարվել էր ավելի վաղ, հանդիպմանը կմասնակցեն նրանց խորհրդականները։
Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթը նախագահական ինքնաթիռում լրագրողներին հայտնել է, որ բանակցությունների երկկողմանի մասի համար Թրամփին կմիանան պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն և հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Ուիթքոֆը։
Էլմենդորֆ-Ռիչարդսոնի ավիաբազայում նախապատրաստական վերջին աշխատանքներն են արվում Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումից առաջ։
Լրատվամիջոցների համար առանձնացված սենյակի Էկրաններին ցուցադրվում են Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի համատեղ մամուլի ասուլիսի նախապատրաստական աշխատանքները, որը տեղի կունենա ավելի ուշ։
Մամուլի ասուլիսը տեղի կունենա «Ձգտելով խաղաղության» գրությամբ պաստառի ֆոնին։ Ըստ BBC-ի՝ առաջնորդները, կարծես, լավատեսորեն են տրամադրված այսօրվա բանակցություններին։
Մինչ Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները դեմ առ դեմ հանդիպում են առաջին անգամ վեց տարվա ընթացքում, ահա թե ինչ է պետք իմանալ:
Պուտինը և Թրամփը կքննարկեն նաև գլոբալ ռազմավարական անվտանգությունը
Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի նախագահները, բացի ուկրաինական հակամարտությունից, անպայման կանդրադառնան գլոբալ ռազմավարական անվտանգության թեմային, հայտնել է ռուսական ՏԱՍՍ պետական գործակալության աղբյուրը։
«Այս թեման կարևոր է և՛ Ռուսաստանի, և՛ Միացյալ Նահանգների, և՛ ամբողջ աշխարհի համար։ Իհարկե, այն կշոշափվի», - նշել է գործակալության զրուցակիցը՝ պատասխանելով հարցին, թե այլ ի՞նչ հարցեր կան այսօրվա հանդիպման օրակարգում։