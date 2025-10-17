Ռուսական ուժերն ԱԹՍ-ներով զանգվածային հարվածներ են հասցրել ուկրաինական Կրիվոյ Ռոգին

Անցած գիշեր ռուսական ուժերն անօդաչու թռչող սարքերով զանգվածային հարվածներ են հասցրել ուկրաինական Կրիվոյ Ռոգին։
Տեղի իշխանությունների փոխանցմամբ՝ վնասվել են ենթակառուցվածքներ, հրդեհներ են բռնկվել, տուժածներ չկան: Հաղորդվում է էներգետիկ կառույցներին և արդյունաբերական գործարանին հասցված հարվածների մասին, տասնյակ գյուղեր մնացել են առանց էլեկտրաէներգիայի։
«Փաստացի այս շաբաթների ընթացքում չի եղել մեկ գիշեր առանց ռուսական հարվածների: Թիրախների մեծ մասը հենց ենթակառուցվածքներն են։ Համակարգված ահաբեկչություն՝ մեր էներգետիկ ոլորտի դեմ», -մեկնաբանելով Կրիվոյ Ռոգին հասցված հարվածները հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին:
Վերջին 24 ժամվա ընթացքում Ուկրաինայի չորս ճակատային շրջաններում ռուսական հրետակոծության հետևանքով՝ ըստ այդ երկրի պաշտոնական աղբյուրների՝ զոհվել է երկու քաղաքացիական անձ, վիրավորվել՝ ավելի քան 20-ը։