Կիևում ավելի քան հազար շենք առանց ջեռուցման է մնացել

Հունվարի 11-ին Կիևի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն հայտարարել է, որ ձմռան ցրտին Ուկրաինայի մայրաքաղաքում ավելի քան 1000 շենք մնացել է առանց ջեռուցման, քանի որ ռուսական հարվածների հետևանքով ենթակառուցվածքները վնասվել են:
Կլիչկոն ասել է, որ «վերականգնման աշխատանքները շարունակվում են, բայց իրավիճակը շարունակում է բարդ մնալ»։ Քանի որ առաջիկա օրերին սպասվում է զրոյից ցածր ջերմաստիճան, քաղաքապետը բնակիչներին կոչ է արել հնարավորության դեպքում ժամանակավորապես լքել քաղաքը։
Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարարության տվյալներով՝ Կիևում ավելի քան 500,000 սպառող մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի։
Ուկրաինայի վարչապետ Յուլիա Սվիրիդենկոն ասել է, որ Կիևի վրա վերջերս կատարված հարձակումները ռուսական ներխուժումից ի վեր էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա կատարված ամենախոշոր հարձակումներից էին։