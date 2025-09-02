Պուտին․ «Երբեք չենք առարկել Ուկրաինայի ԵՄ-ին անդամակցելուն»

Մատչելիության հղումներ

Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին և Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ ֆիցո, արխիվ
«Ռուսաստանը երբեք չի առարկել Եվրամիությանը Ուկրաինայի անդամակցության դեմ, սակայն այդ երկրի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին մեզ համար անընդունելի է», - այսօր Պեկինում, Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոյի հետ բանակցությունների ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։

Անդրադառնալով Ուկրաինայի շուրջ ընթացող ռուս-ամերիկյան բանակցություններին՝ Պուտինը նշել է․ - «Մենք Թրամփի հետ քննարկել ենք Ուկրաինայի անվտանգության երաշխիքների ապահովման մեխանիզմների հարցը։ Կարծում եմ, որ այստեղ հնարավոր է փոխզիջման հասնել»։



