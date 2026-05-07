Մասուդ Փեզեշքիանը հայտարարել է, որ հանդիպել է Մոջթաբա Խամենեիի հետ

Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքիանը հայտարարել է, թե հանդիպել է երկրի գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեիի հետ, ով հանրության առջև չի երևացել մարտի սկզբից՝ այդ պաշտոնում նշանակվելուց և վիրավորում ստանալուց ի վեր։
Փեզեշքիանը չի նշել, թե երբ և որտեղ է տեղի ունեցել հանդիպումը։
«Այս հանդիպմանը ինձ ամենաշատը զարմացրեց Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի տեսլականը և համեստ ու անկեղծ մոտեցումը», - ասել է նախագահը պետական հեռուստատեսությամբ հեռարձակված տեսանյութում։
Խամենեին, որը վիրավորվել է Իրանի դեմ ԱՄՆ-Իսրայել պատերազմի առաջին օրը և շաբաթներ անց նշանակվել երկրի գերագույն առաջնորդ՝ պատերազմում զոհված հոր փոխարեն, անցած երկու ամիսներին միայն գրավոր հայտարարություններ է հրապարակել։ Նրա գտնվելու վայրը շարունակում է մնալ անհայտ։