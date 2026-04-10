Մոջթաբա Խամենեին հայտարարել է՝ Հորմուզի նեղուցի կառավարումը կմտնի նոր փուլ

Իրանը ռազմավարական նշանակություն ունեցող Հորմուզի նեղուցի կառավարումը կտեղափոխի նոր փուլ, նախօրեին պետական հեռուստատեսությամբ հնչեցված հայտարարությունում հայտարարել է Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին։
«Իրանը չի ձգտում պատերազմին, բայց չի հրաժարվի իր իրավունքներից»,- հավելել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին։
Հորմուզի նեղուցով փոխադրվում է աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20%-ը: ԱՄՆ-ն պնդում է, թե այն բաց է, սակայն ըստ իրանական լրատվամիջոցների՝ սահմանափակ թվով նավեր են անցնում, ընդորում՝ Իրանի հետ համակարգմամբ: Իրանի փոխարտգործնախարար Սաիդ Խատիբզադեն ասել էր, որ նեղուցն ամբողջությամբ կվերաբացվի, երբ դադարեցվի ագրեսիան Լիբանանում: