Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

«Մենք թույլ չենք տա, որ որևէ երկիր շանտաժի ենթարկի աշխարհը». Թրամփ

ԱՄՆ զինված ուժերը երկուշաբթի սկսել են Իրանի նավահանգիստների շրջափակումը, հայտարարել է նախագահ Դոնալդ Թրամփը, իսկ Թեհրանը սպառնացել է պատասխան քայլեր ձեռնարկել: Շրջափակումը սկսելուց կարճ ժամանակ անց Թրամփը սոցիալական ցանցերում զգուշացրել է, որ իրանական ռազմանավերը, որոնք «կմոտենան» ԱՄՆ շրջափակմանը, կոչնչացվեն «արագ և դաժան» հարվածով:

Ըստ Reuters-ի՝ ԱՄՆ պաշտոնյան հայտարարել է, որ Իրանի հետ շարունակական փոխգործակցություն կա և առաջընթաց է նկատվում համաձայնության հասնելու ջանքերի հարցում: Պակիստանի վարչապետ Շեհբազ Շարիֆը նույնպես ասել է, որ հակամարտությունը լուծելու ջանքերը դեռևս ընթացքի մեջ են:

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշել է, որ Իրանը երկուշաբթի օրը կապի մեջ է եղել և ցանկանում է համաձայնագիր կնքել: Թրամփն ընդգծել է, սակայն, որ հավանություն չի տա որևէ համաձայնագրի, որը թույլ կտա Թեհրանին միջուկային զենք ունենալ։

«Իրանը միջուկային զենք չի ունենա», - Սպիտակ տանը լրագրողներին ասել է Թրամփը։ «Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ որևէ երկիր շանտաժի ենթարկի աշխարհը»։

ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև Պակիստանում սկսված բանակցությունները կիրակի օրն ավարտվեցին առանց համաձայնության։ Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ պատվիրակությունը գլխավորող փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը նախօրեին Fox News-ին ասել է, որ ԱՄՆ-ն «մեծ առաջընթաց է գրանցել»՝ Թեհրանին փոխանցելով, թե որտեղ կարող է ԱՄՆ-ը «որոշ զիջումների գնալ» և որտեղ կմնա անզիջում»:

XS
SM
MD
LG