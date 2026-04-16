Վաշինգտոնը և Թեհրանը պատրաստվում են բանակցությունների երկրորդ փուլին

ԱՄՆ-ն և Իրանը պատրաստ են անցկացնել բանակցությունների երկրորդ փուլը, սակայն հանդիպման օր և վայր դեռ որոշված չէ, հայտարարել է պաշտոնական Իսլամաբադը, որի միջոցով են տեղի ունենում Թեհրանի և Վաշինգտոնի շփումները: Պակիստանի արտգործնախարարությունից ասել են, որ օրակարգում է նաև Իրանի միջուկային ծրագիրը:
Այս հայտարարությունը հնչում է Պակիստանի բանակի գլխավոր ֆելդմարշալի՝ Իրան կատարած այցից հետո, որտեղ Ասիմ Մունիրը հանդիպել էր արտգործնախարար Աբբաս Արաղչիի հետ:
Իրանցի բարձրաստիճան պաշտոնյան, ում անունը չի նշվում, Reuters-ին ասել է, որ Մունիրի այցն օգնել է վերացնել որոշ հարցերի շուրջ տարաձայնությունները: Նաև հրադադարը երկարաձգելու և նոր բանակցությունների մեծ հույսեր կան: Սակայն Իրանի բարձր հարստացված ուրանի ճակատագրի և միջուկային ծրագրի սահմանափակումների շուրջ գլխավոր տարաձայնությունները դեռ լուծված չեն, ասել է պաշտոնյան:
Ու մինչ Վաշինգտոնն ու Թեհրանը պատրաստվում են նոր բանակցությունների, ամերիկյան ռազմածովային ուժերն արդեն երրորդ օրը շարունակում են իրանական նավահանգիստների շրջափակումը: Այն սկսվեց, երբ Պակիստանում բարձր մակարդակի բանակցություններից հետո Վաշինգտոնն ու Թեհրանը չհամաձայնեցին պատերազմը դադարեցնելու շուրջ: Իրանն, իր հերթին, փակ է պահում Հորմուզի նեղուցը, որտեղով անցնում է աշխարհում սպառվող նավթի մոտ 20 տոկոսը:
Սպիտակ տան խորհրդական Սթիվեն Միլլերը Fox News-ին ասել է, որ շրջափակումը կարող է շարունակվել «անորոշ ժամանակով»։ ԱՄՆ-ն կարող է ոչնչացնել Իրանի էներգետիկ ենթակառուցվածքները, սակայն Դոնալդ Թրամփը չի ցանկանում դա անել, նշել է Միլլերը. - «Նա ցանկանում է, որ Իրանն ընտրի գործարք կնքելու ճիշտ ուղին: Այս էմբարգոն քամում է իրանական ռեժիմի տնտեսությունը, և ԱՄՆ-ն կարող է անորոշ ժամանակով շարունակել դա, եթե Իրանը սխալ ուղի ընտրի»։
Իրանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ երկրի էներգետիկ ոլորտին հասված հարվածներից հետո և շրջափակման պայմաններում Իրանն անորոշ ժամանակով դադարեցրել է նավթաքիմիական ողջ արտադրանքի արտահանումը: Ըստ Թեհրանի՝ դա արվում է «ներքին կարիքները» բավարարելու նպատակով։
Մինչ այդ, Իսրայելը շարունակում է հարվածները Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ի ենթակառուցվածքներին Լիբանանում: Իրանի աջակցությունը վայելող շարժումը պատասխան հարվածներ է հասցրել: Կան զոհեր, վիրավորներ: Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը հայտարարել է՝ ԱՄՆ-ն «պետք է հետևի», որ հրադադարը տարածվի նաև Լիբանանի վրա:
«Դիմադրության առանցքը և Իրանը մեկ ամբողջություն են՝ անկախ նրանից՝ պատերազմի մեջ են, թե հրադադարի ռեժիմի։ Ամերիկան պետք է հետ կանգնի «Առաջին հերթին Իսրայելը» սխալ սկզբունքից», - ասել է Ղալիբաֆը:
Հարվածներին զուգահեռ բանակցություններ կան Լիբանանի ու Իսրայելի միջև: ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ 34 տարում առաջին անգամ այսօր Իսրայելի և Լիբանանի առաջնորդները կխոսեն միմյանց հետ, որպեսզի վերջ դնեն պատերազմին: Իսրայելի վարչապետ գրասենյակից հաստատել են տեղեկությունը:
Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն միևնույն ժամանակ ասել է, որ Իսրայելը պատրաստ է Իրանի և Լիբանանի հետ կապված ցանկացած սցենարի։
«Դեռ շատ վաղ է ասել, թե ինչպես կավարտվի սա կամ նույնիսկ ինչպես կզարգանա։ Հաշվի առնելով մարտական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը՝ մենք պատրաստ ենք ցանկացած սցենարի», - հայտարարել է Նեթանյահուն:
Պատերազմի հետևանքով Լիբանանում ավելի քան մեկ միլիոն մարդ է տեղահանվել, սա բնակչության մեկ հինգերորդն է: ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գործակալությունը դա «աննախադեպ» է որակել և միջազգային հանրությանը կոչ է արել անհապաղ օգնել Լիբանանին։