Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Պենտագոնը պնդում է, որ Իրանի գերագույն առաջնորդը «վիրավորվել է»

ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Փիթ Հեգսեթը հայտնել է, որ Իրանի նոր գերագույն առաջնորդ Մոջթաբա Խամենեին վիրավորվել է։

«Մենք գիտենք, որ այսպես կոչված գերագույն առաջնորդը վիրավորվել է և, ամենայն հավանականությամբ, խեղվել է», – ասել է Հեգսեթը մամլո ասուլիսում։

Խամենեին հինգշաբթի օրը հրապարակային հայտարարություն է տարածել, սակայն սպանված հորը՝ Ալի Խամենեինին, փոխարինելուց հետո մինչև օրս հրապարակային չի ներկայացել։ Իրանական պաշտոնյաները հաստատել են, որ նոր առաջնորդը վիրավորված է, սակայն այլ մանրամասներ չեն հաղորդել։

XS
SM
MD
LG