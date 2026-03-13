Ալի Լարիջանին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ մասնակցել է Թեհրանի հանրահավաքին

Իրանի ազգային անվտանգության ղեկավար Ալի Լարիջանին բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ այսօր մասնակցել է Թեհրանում տեղի ունեցող մեծ հանրահավաքին, պետական հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում էլ քննադատել իսրայելա-ամերիկյան վերջին հարձակումները մայրաքաղաքի վրա՝ դրանք որակելով «հուսահատության դրսևորում»։
«Այս հարձակումները վախից են, հուսահատությունից են: Ուժեղ մարդը երբեք ցուցարարներին չի հարվածի»,- հայտարարել է Լարիջանին։
Ըստ պետական հեռուստատեսության՝ այսօր Թեհրանի կենտրոնական հատվածում հզոր պայթյուններ են հնչել հանրահավաքի վայրից ոչ շատ հեռու։ Ցուցարարներն այսօր փողոց էին դուրս եկել սպանված Խամենեիի և նրա որդու Մոջթաբա Խամենեիի պատկերներով։ Ավանդական այս հավաքը նաև ի աջակցություն պաղեստինցիների էր և ի հակադրում իսրայելական ռեժիմի։