Պատմական համաձայնագիր Շարմ էլ-Շեյխում․ ստորագրվեց համաձայնագիրը

Իսրայելի և պաղեստինյան «Համաս»-ի միջև հրադադարը միջնորդած Միացյալ Նահանգների, Եգիպտոսի, Կատարի և Թուրքիայի առաջնորդները Շարմ էլ Շեյխում երեկ ստորագրել են Գազայի հատվածում հրադադարի մասին համաձայնագիրը, որի համաձայն ազատ արձակվեցին իսրայելցի բոլոր պատանդներն ու պաղեստինցի մոտ 2000 բանտարկյալ:
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի խաղաղության 20 կետանոց ծրագրի առաջին փուլի արդյունքը համարվող համաձայնագրում կողմերը հաստատում են, որ ձգտում են տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգության և համատեղ բարգավաճման համապարփակ տեսլականի, որը հիմնված է փոխադարձ հարգանքի և ընդհանուր ճակատագրի սկզբունքների վրա։
Փաստաթղթի ստորագրումից հետո ԱՄՆ նախագահը հայտարարել է, որ սա պատմական օր է թե՛ Մերձավոր Արևելքի, թե՛ ողջ աշխարհի համար: Թրամփի խոսքով՝ համաձայնագիրը ոչ միայն վերջ է դնում Գազայի պատերազմին, այլև նոր էջ է բացում Գազան վերականգնելու համար և ազդարարում է նոր սկիզբ ողջ Մերձավոր Արևելքի համար:
«Այս պահից սկսած մենք կարող ենք կառուցել մի տարածաշրջան, որը կլինի ուժեղ, կայուն, բարգավաճ և միասնական ահաբեկչության ուղին մերժելու հարցում։ Մենք ցանկանում ենք մեկընդմիշտ ազատվել ահաբեկչությունից», - ասել է Թրամփը:
Եգիպտոսի նախագահն էլ հավելել է, որ համաձայնագիրը հույսի մի շող է, որը կփակի մարդկության պատմության այս ցավոտ էջերից մեկը: Աբդել Ֆաթթահ ալ-Սիսին շեշտել է՝ պաղեստինցիները ևս իրավունք ունեն ունենալու իրենց պետությունն ու որոշելու իրենց ապագան, իսկ իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը կարգավորել հնարավոր է միայն երկու պետություն ստեղծելու միջոցով:
«Վերահաստատում եմ մեր աջակցությունն ու հանձնառությունը այս ծրագրի իրականացմանը՝ ստեղծելու երկու պետության հիման վրա կոնֆլիկտը կարգավորելու համար անհրաժեշտ քաղաքական միջավայրը, քանզի դա կոնֆլիկտը լուծելու և խաղաղ ապրելու՝ պաղեստինցիների և իսրայելցիների օրինական ձգտմանը հասնելու միակ ուղին է», - շեշտել է ալ-Սիսին:
Հակամարտող կողմերը ներկա չէին համաձայնագրի ստորագրմանը: Ըստ BBC-ի ռուսական ծառայության՝ Իսրայելի վարչապետը մերժել է Թրամփի հրավերը՝ պատճառաբանելով, թե պետք է մասնակցի Սիմխատ Տորա տոնին: Մինչդեռ Reuters-ը և France Press-ը, թուրքական պատվիրակության աղբյուրներին հղումով, հայտնել են, որ Թուրքիայի նախագահն է դեմ եղել Իսրայելի մասնակցությանը:
Համաձայնագրի ստորագրումից մեկ օր անց արդեն վերականգնողական աշխատանքներ են կատարվում Գազայում, որն Իսրայելը գրեթե հողին է հավասարեցրել: Բնակիչներն ուրախ են, որ վերջապես հրադադար է:
Թրամփի խաղաղության ծրագրի առաջին փուլի ամբողջական իրագործման շուրջ, սակայն մեծ անորոշություն կա: Մահացած պատանդների հարազատները զայրացած են, քանզի Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ը երեկ Իսրայելին էր փոխանցել 28 պատանդների դիերից միայն չորսը, իսկ հրադադարի համաձայնագրից պարզվում է, որ «Համաս»-ը գուցե չկարողանա նշված ժամկետում՝ 72 ժամում փոխանցել բոլոր դիերը, քանի որ չի կարող պարզել նրանց գտնվելու վայրը:
Իսրայելի պատանդների և անհետ կորած ընտանիքների ֆորումը կառավարությանը կոչ է արել կասեցնել հրադադարի համաձայնագիրը՝ նշելով, որ «Համաս»-ի կողմից համաձայնագրի խախտմանը պետք է լուրջ արձագանքել։ Իսրայելի պաշտպանության նախարարն էլ հայտարարել է, որ միայն չորս դիերի փոխանցումը կնշանակի, որ «Համաս»-ը չի կատարում իր պարտավորությունը:
Այս ֆոնին իսրայելական զինուժը Գազայում վեց պաղեստինցու է սպանել՝ պնդելով, որ նրանք հատել են սահմանագիծը, որտեղ Իսրայելի բանակը խաղաղության ծրագրով նահանջել է:
2023-ի հոկտեմբերին բռնկված պատերազմի հետևանքով ավելի քան 67 հազար պաղեստինցի է սպանվել, վիրավորվել՝ ավելի քան 169 հազարը: Իսրայելական կողմն ունեցել է մոտ 1200 զոհ: