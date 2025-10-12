Իսրայելի կառավարություն. Պատանդներն ազատ կարձակվեն երկուշաբթի օրը

«Համաս»-ի կողմից պահվող պատանդների վերադարձը Գազայի շուրջ համաձայնության շրջանակում կսկսվի հոկտեմբերի 13-ն առավոտյան, այսօր ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Իսրայելի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Շոշ Բեդրոսյանը:
«Պատանդների ազատ արձակումը կսկսվի երկուշաբթի առավոտյան: Մենք սպասում ենք, որ բոլոր 20 կենդանի պատանդներին միաժամանակ են հանձնելու Կարմիր Խաչին: Նրանք «Համաս» ահաբեկչական կազմակերպության կողմից կտեղափոխվեն վեց կամ ութ ավտոմեքենաներով առանց որևէ հանդիսությունների», - ТАСС լրատվական գործակալության փոխացմամբ՝ ասել է Բեդրոսյանը:
Կառավարության ներկայացուցիչը վստահեցրել է, որ «Իսրայելը պատրաստ է անհապաղ ընդունել բոլոր պատանդներին»:
Ըստ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Գազայի հատվածում հրադադար հաստատելու ծրագրի առաջին փուլի, որի շուրջ Իսրայելի և «Համաս»-ի համաձայնության եկան անցած շաբաթվա վերջին, իսրայելական բանակը հետ է քաշվում նախապես համաձայնեցված դիրքեր և այնտեղից վերահսկելու է Գազայի մոտ 53 տոկոսը: Դրանից հետո Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ը 72 ժամում պետք է ազատ արձակի իսրայելցի 48 պատանդներին, որոնցից 20-ն են ողջ, Իսրայելն էլ պետք է ազատի պաղեստինցի 250 դատապարտյալի և 1700 կալանավորի: Ծրագրով նաև պետք է վերականգնվի մարդասիրական օգնության մատակարարումը գրեթե հողին հավասարեցված Գազայի ավելի քան 2 միլիոն բնակչությանը, որի մեծ մասը տեղահանվել է պատերազմի պատճառով: