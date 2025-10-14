Գազայում կրկին պաղեստինցիներ են զոհվել

Չնայած Գազայի հատվածում հաստատված հրադադարին՝ այստեղ շարունակում են կրակոցներ հնչել։ Իսրայելցի զինծառայողների արձակած կրակոցների հետևանքով այսօր առավոտյան հինգ պաղեստինցի է սպանվել։
Times of Israel պարբերականի տեղեկություններով՝ միջադեպը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ պաղեստինցիները փորձել են մոտենալ Գազայի հատվածից դուրս բերվող իսրայելական ստորաբաժանումներից մեկին։
«Պաշտպանության բանակը կոչ է անում հետևել հրահանգներին և չմոտենալ այն շրջաններին որտեղ մարտական ստորաբաժանումներ են տեղակայված»,- նշված է Իսրայելի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հայտարարությունում։