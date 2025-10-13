Համասը սկսել է պատանդների փոխանցումը Իսրայելին

«Համաս» խմբավորումը սկսել է պատանդների փոխանցումը Կարմիր խաչի ներկայացուցիչներին։ Իսրայելի պաշտպանության բանակը (ՑԱՀԱԼ) հաստատել է, որ Կարմիր խաչի միջոցով Իսրայելին են հանձնվել 7 պատանդներ, որոնք ուղևորվել են Գազայի հատվածում իսրայելական զինվորականների վերահսկողության տարածք։
Ժամեր անց նախատեսվում է պատանդների փոխանցման երկրորդ փուլը ։
Կողմերը պայմանավորվել են, որ փոխանակումն իրականացվելու է միջնորդների և Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի միջոցով՝ առանց հանրային արարողությունների կամ մեդիայի լուսաբանման։
Ըստ Միացյալ Նահանգների միջնորդությամբ Գազայի հատվածում հրադադար հաստատելու ծրագրի առաջին փուլի, որի շուրջ Իսրայելի և «Համաս»-ի համաձայնության եկան անցած շաբաթվա վերջին, իսրայելական բանակը հետ է քաշվում նախապես համաձայնեցված դիրքեր և այնտեղից վերահսկելու է Գազայի մոտ 53 տոկոսը: Դրանից հետո Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ը 72 ժամում պետք է ազատ արձակի իսրայելցի 48 պատանդներին, որոնցից 20-ն են ողջ, Իսրայելն էլ պետք է ազատի պաղեստինցի 250 դատապարտյալի և 1700 կալանավորի: Ծրագրով նաև պետք է վերականգնվի մարդասիրական օգնության մատակարարումը գրեթե հողին հավասարեցված Գազայի ավելի քան 2 միլիոն բնակչությանը, որի մեծ մասը տեղահանվել է պատերազմի պատճառով: