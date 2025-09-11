Մատչելիության հղումներ

«Սրանով ցույց են տալիս, որ իրենց վերջն է». Գյումրիի քաղաքապետ

«Սրանով ցույց են տալիս, որ իրենց վերջն է», - լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը՝ անդրադառնալով որդու՝ Սպարտակ Ղուկասյանի ձերբակալմանը:

Նա նշեց՝ իր կարծիքով՝ սա իրեն վախեցնելու, լռեցնելու միջոց է. «Ուրիշ ի՞նչ պետք է լինի»

Լրագրողի հարցին՝ «այսինքն՝ քաղաքապետի պաշտոնն են ուզո՞ւմ խլել», նա պատասխանեց. «Հավանական է, բա ինչի՞ են խառնվել իրար»:

Ղուկասյանը նշեց՝ մինչև տղային ձերբակալելը որևէ ծանուցում չի եղել:

«Էս ձևի ստորություն՝ մտնել մարդու տուն, ոչինչ ձեր տունն էլ կմտնեն: Դու դրանով ինչ չես կոտրում, ինչքան սենց բաներ անեք, մենք ավելի կհզորանանք: Բռնել տալով երկիր չեն պահում, պատին ծեփելով, ասֆալտին փռելով, դրանով մարդկանց հանում ես քո դեմ», - ասաց Ղուկասյանը:

Գյումրիի քաղաքապետը հայտարարեց՝ «օրինական պայքարելու եմ, ինչքան նման բաներ անեն, մինչև վերջ պայքարելու ենք»:




