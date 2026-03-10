Մատչելիության հղումներ

Լուրեր

Փաշինյանն ու Մակրոնը խոսել են տարածաշրջանային զարգացումների մասին

Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը Փարիզում քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումները:

Ըստ կառավարության հաղորդագրության՝ նրանք կարևորել են տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ամրապնդմանն ուղղված ջանքերը:

Նիկոլ Փաշինյանն ու Էմանուել Մակրոնն անդրադարձել են նաև Հայաստան–Եվրոպական միություն համագործակցության հետագա զարգացմանը, հայ-ֆրանսիական հարաբերություններին:

Իրանում արդեն 11-րդ օրն է՝ շարունակվում են ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ռազմական գործողությունները:

Փաշինյանն աշխատանքային այցով է Փարիզում: Այսօր նա մասնակցել է Միջուկային էներգիայի գագաթնաժողովին:

Մարտի 11-ին վարչապետը կմեկնի Ստրասբուրգ: Եվրոպական խորհրդարանում Նիկոլ Փաշինյանը հանդես կգա ելույթով։ Այցի շրջանակում կկայանա նաև Հայաստանի վարչապետի հանդիպումը Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլայի հետ։

