Փաշինյան. «Մեր ներքին լեգիտիմության ամրապնդումը պետք է արտահայտվի նոր Սահմանադրության ընդունմամբ»

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթի ժամանակ, արխիվ
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ելույթի ժամանակ, արխիվ

Վարչապետն Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ելույթ է ունեցել Հայաստանի պետական մարմինների ներկայացուցիչների առաջին համաժողովում: Մարզահամերգային համալիրում ընթացող այս միջոցառմանը լրագրողների մուտքը փակ է: Համաժողովին մասնակցում են տարբեր նախարարությունների և պետական հիմնարկների աշխատակիցներ:

Դատելով Փաշինյանի թիմակից, ՔՊ-ական պատգամավոր, խորհրդարանի Առողջապահության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հռիփսիմե Հունանյանի տարածած կարճ տեսանյութից, վարչապետը պետական ծառայողների առջև ունեցած ելույթում խոսել է միջազգայնորեն ճանաչված տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու իրավունքի և նաև նոր Սահմանադրության ընդունման անհրաժեշտության մասին:

«Սկզբունքային եմ համարում մեր ներքին լեգիտմության ամրապնդումը, որը պետք է արտահայտվի նոր Սահմանադրության ընդունմամբ», - համաժողովում ասել է Փաշինյանը:

Համաժողովին մասնակցող Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը լրագրողներին տեղեկացրեց, որ վարչապետի ելույթից հետո նախատեսված է պանելային քննարկում: Մեսրոպյանի խոսքով՝ միջոցառմանը մասնակցում են նաև փոխվարչապետերն ու երկրի նախագահը:

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Վարչապետը հանդիպելու է պետական աշխատողների հետ. օրակարգն անհայտ է

Սահմանադրությունը փոխելու շուրջ Բաքվի հետ չենք բանակցում. Արարատ Միրզոյանի արձագանքը՝ ադրբեջանցի լրագրողին

«Չենք կիսում ընկալումը, թե մեր Սահմանադրությունում Ադրբեջանի համար մտահոգիչ որևէ դրույթ կա». Միրզոյան

Սահմանադրական բարեփոխումների խորհուրդն ակտիվացել է. ինչ հարցեր են քննարկվել այսօրվա նիստում

Սահմանադրության թեման արտաքին քաղաքական օրակարգի ոչ մի ուղղությամբ չունենք. վարչապետ

Բայրամովը կրկին խոսել է Հայաստանի Սահմանադրությունում «տարածքային պահանջներից»

ՀՀ-ն որևէ երրորդ կողմի առջև «պարտավորություն չի ստանձնել և չի ստանձնելու՝ փոխել Սահմանադրությունը»

Փաշինյանը «չի կարծում», թե ժողովուրդը դեմ կքվեարկի նոր Սահմանադրությանը


