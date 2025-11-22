Փաշինյան. «Մեր ներքին լեգիտիմության ամրապնդումը պետք է արտահայտվի նոր Սահմանադրության ընդունմամբ»

Վարչապետն Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ելույթ է ունեցել Հայաստանի պետական մարմինների ներկայացուցիչների առաջին համաժողովում: Մարզահամերգային համալիրում ընթացող այս միջոցառմանը լրագրողների մուտքը փակ է: Համաժողովին մասնակցում են տարբեր նախարարությունների և պետական հիմնարկների աշխատակիցներ:
Դատելով Փաշինյանի թիմակից, ՔՊ-ական պատգամավոր, խորհրդարանի Առողջապահության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Հռիփսիմե Հունանյանի տարածած կարճ տեսանյութից, վարչապետը պետական ծառայողների առջև ունեցած ելույթում խոսել է միջազգայնորեն ճանաչված տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու իրավունքի և նաև նոր Սահմանադրության ընդունման անհրաժեշտության մասին:
«Սկզբունքային եմ համարում մեր ներքին լեգիտմության ամրապնդումը, որը պետք է արտահայտվի նոր Սահմանադրության ընդունմամբ», - համաժողովում ասել է Փաշինյանը:
Համաժողովին մասնակցող Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Մեսրոպ Մեսրոպյանը լրագրողներին տեղեկացրեց, որ վարչապետի ելույթից հետո նախատեսված է պանելային քննարկում: Մեսրոպյանի խոսքով՝ միջոցառմանը մասնակցում են նաև փոխվարչապետերն ու երկրի նախագահը: